Ştrandul din Piatra-Neamţ va fi redeschis vineri în condiţii sanitare speciale

Primarul municipiului Piatra-Neamţ, Dragoş Chitic, a declarat, joi, că ştrandul din oraş va fi redeschis în zona de bazine şi plajă începând de vineri, cu respectarea mai multor condiţii sanitare impuse de pandemia de COVID-19.

Edilul a precizat că personal medical autorizat va măsura temperatura tuturor celor care intră în zona de bazine şi plajă, iar datele de contact vor fi preluate pentru a simplifica o eventuală anchetă epidemiologică ulterioară.

‘Am realizat lucrări pentru pregătirea ştrandului, astfel încât oamenii să se bucure de această zonă de agrement. Am achiziţionat 400 de şezlonguri noi şi am realizat dotări suplimentare la căsuţele pentru cazare. Am pregătit şi zona de plajă şi bazinele cu apă. Avem asigurate serviciile de salvamar şi asistenţă medicală’, a precizat Dragoş Chitic.

Accesul în bazinele de înot va fi permis pentru maxim o sută de persoane simultan, iar înainte de a intra în apă, acestea vor trece printr-o zonă de dezinfectare a picioarelor.

Şezlongurile vor fi aşezate cu păstrarea unei distanţe de minim doi metri între ele, excepţie de la regulă făcând persoanel care sunt din aceeaşi familie.

Periodic, şezlongurile vor fi dezinfectate de personalul ştrandului.

Copiii şi persoanele cu dizabilităţi au accesul gratuit, iar pensionarii plătesc jumătate din tarif.

Copiii cu vârste cuprinse între 5 şi 14 ani plătesc 5 lei pe zi, iar pentru cei peste 14 ani tariful este de 15 lei pe zi. (Agerpres/ FOTO radioiasi.ro)