Premierul Cîțu la Suceava: Avem varianta finală pentru A7 Paşcani-Siret, până în 2026 va fi gata

UPDATE – Premierul Florin Cîţu a declarat, vineri, că a fost stabilit traseul final al autostrăzii A7 Paşcani-Siret, care nu va mai fi drum expres, iar până la finalul anului vor fi făcute şi studiile de fezabilitate, pentru ca în 2026 proiectul să fie terminat.

‘Avem veşti foarte bune pentru această zonă. În primul rând, avem varianta finală pentru autostrada A7 Paşcani-Siret, deci Paşcani-Suceava-Siret, avem variantele finale, ştim exact pe unde vor trece. Partea a doua, foarte important, le-am cerut şi consultanţilor, până la finalul anului vom avea şi studiile de fezabilitate pentru această zonă, această porţiune. Vom avea indicatorii economici care vor arăta că trebuie să fie autostradă, asta a fost discuţia, şi înţeleg de la consultanţi că se va trece de la drum expres la autostradă pentru Paşcani-Siret. Şi, bineîneles, finanţarea, i-am încurajat şi înţeleg că suntem avansaţi de a merge pe fonduri europene pe această porţiune. Prima parte (Bucureşti – Paşcani – n.r.) până la Paşcani suntem în PNRR, de pe această parte (Paşcani – Siret – n.r.) va fi pe fonduri europene‘, a spus premierul, aflat într-o vizită în Suceava.

Florin Cîţu a afirmat că autostrada va fi finalizată până în 2026, dar segmentul Paşcani – Siret mai repede, pentru că ‘pare să fie mai uşor de construit’. (Agerpres)

UPDATE – Premierul Florin Cîţu a declarat, vineri, în timpul unei vizite în Suceava, că de la 1 iunie vor urma alte măsuri de relaxare decât cele anunţate joi, dar dacă campania de vaccinare nu merge ‘în direcţia corectă’, se poate trage şi ‘frâna de mână’, respectiv să se adopte ‘mai încet’ aceste măsuri.

‘Nu ne uităm doar la rata de vaccinare, ne uităm şi la pozitivare, sunt mai mulţi indicatori. Dar dacă vaccinarea nu merge în direcţia corectă, putem să tragem şi frâna de mână, până la urmă nu putem să ne jucăm cu aceste lucruri. Să venim mai încet cu aceste măsuri. Dar eu cred că românii vor din nou evenimente private, nunţi, botezuri, vor să meargă la concerte, vor să meargă la mare, am încredere că este o motivaţie foarte bună să se vaccineze‘, a spus Cîţu, fiind întrebat dacă vor mai fi luate măsuri de relaxare şi în cazul în care nu creşte rata de vaccinare.

Premierul a reiterat că unele măsuri de relaxare au fost luate mai repede de 1 iunie pentru că vaccinarea merge foarte bine în România.

‘Noi am luat această decizie de a lua unele măsuri mai repede de 1 iunie pentru că am avut succes în ceea ce priveşte şi rata de vaccinare şi rata de pozitivare. S-au întâmplat mai rapid decât ne aşteptam şi atunci am venit cu aceste măsuri mai repede, pentru a arăta românilor că merită să te vaccinezi‘, a spus Cîţu.

El a lăudat iniţiativa deschiderii centrelor de vaccinare de tip drive-thru în ţară.

‘E important să avem astfel de centre de vaccinare drive-trhu, care fac ca lucrurile să se mişte foarte uşor şi confortabil pentru fiecare, te vaccinezi în maşină, ce poate fi mai confortabil de atât? Înţeleg că a început astăzi şi un maraton al vaccinării (la Suceava – n.r.), maratoane care vor fi în toate municipiile de judeţ din ţară, în perioada următoare, pe toată vara. (…) E important ca cei vaccinaţi să-şi convingă rudele, prietenii, pe toată lumea să vină să se vaccineze. Este singura soluţie de a trece la următoarea etapă, etapa post-pandemie, în care ne concentrăm din nou pe economie‘, a declarat premierul.

Florin Cîţu a spus că nu se mai doreşte reintroducerea obligativităţii purtării măştii în spaţii publice deschise anul acesta.

‘Măsurile pe care le-am luat cu siguranţă vrem să rămână aşa. Masca în spaţiul public vrem să nu mai trebuiască să o introducem până la finalul anului, dar asta depinde foarte mult de rata de vaccinare‘, a declarat Cîţu.

Premierul Florin Cîţu se află astăzi în judeţul Suceava, unde are programate mai multe vizite şi întâlniri. El a vizitat două centre de vaccinare anti-COVID şi urmează să aibă o întâlnire cu reprezentanţii HoReCa. (Agerpres)

Premierul Florin Cîţu se va afla vineri în judeţul Suceava, unde are programate o serie de vizite şi întâlniri.

Cu această ocazie, şeful Guvernului va vizita două centre de vaccinare anti-COVID şi va avea o întâlnire cu reprezentanţii HoReCa.

Florin Cîţu va merge la Centrul de vaccinare drive-through de la Shopping City Suceava, iar ulterior la Centrul de vaccinare din Spitalul orăşenesc Gura Humorului.

Totodată, el va participa la prezentarea proiectelor de infrastructură A7, A8 şi a celor de investiţii ale Consiliului Judeţean Suceava.

La ora 13,00, va avea o întâlnire cu reprezentanţii sectorului HoReCa. (Agerpres/ FOTO Oana Șlemco)