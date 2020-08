În judeţul Vaslui, mai multe şcoli au beneficiat de fonduri pentru modernizări, dar lucrările nu au fost finalizate, deşi mai este puţin până începe şcoala.

Înainte cu aproximativ trei săptămâni de începerea anului şcolar, în majoritatea unităţilor de învăţământ dn judeţul Vaslui sunt în toi activităţile de pregătire a spaţiilor pentru revenirea elevilor în clase.

În unele şcoli, însă, lucrările de modernizare începute în acest an şi încetinite din cauza epidemiei cu noul coronavirus, riscă să nu fie finalizate până la debutul anului şcolar.

Un asemenea caz este în comuna Drânceni, satul Ghermăneşti, unde şcoala care are 306 elevi este încă în construcţie. A beneficiat de un program de finanţare pentru modernizare completă, însă în prezent şcoala nu are puse nici geamrile, uşile, parchetul şi nici centrala termică nu este montată. În schimb, spune adminstratorul comunei, Gelu Pecheanu, clădirea va avea din acest an un lift, care a fost impus de către Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă drept soluţie pentru siguranţa elevilor.

Reprezentanţii comunei cred că singura soluţie este ca în satul Ghermăneşti şcoala să începaă de la 1 noiembrie.

(Rador/FOTO radioiasi.ro)