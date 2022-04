Galaţi: Universitatea ‘Dunărea de Jos’, prima universitate din România care prezintă un proiect în Parlamentul European

Universitatea ‘Dunărea de Jos’ din Galaţi este prima universitate din România care a prezentat un proiect în Parlamentul European, informează, joi, Biroul de presă al instituţiei.

Potrivit sursei citate, este vorba despre Proiectul REXDAN – un proiect de cercetare în valoare de 20 milioane de euro, care a fost prezentat în Parlamentul European într-o audienţă deosebită.

‘Rectorul Universităţii ‘Dunărea de Jos’ din Galaţi, prof. univ. dr. ing. Puiu-Lucian Georgescu, europarlamentarul Dan Nica, alături de Jean-Eric Paquet – director general de la DG Research and Inovation au prezidat întâlnirea la care, pe lângă delegaţia universităţii, au participat Aida Liha Matejicek – Head of Unit – Administrative Capacity Building and Programme Implementation II, DG REGIO, Apostolia Kara,ali – Head on Unit, Unit R&I Actors and Research Careers, Michael Vorlander, Head of Unit, Education and Research, Permanent Representation of the Federal Republic of Germany, reprezentanţi ai Serbiei, Austriei, Republicii Moldova, Bulgariei precum şi numeroşi europarlamentari. Infrastructura de cercetare, prin componentele fixă şi mobilă, este unică în Europa, fiind apreciată la scenă deschisă de către toţi specialiştii europeni’, precizează reprezentanţii universităţii gălăţene.

Universitatea Dunărea de Jos va avea, prin proiectul REXDAN, cea mai mare navă de cercetare din Uniunea Europeană.

Construcţia navei a început la Şantierul Naval Giurgiu, anul trecut. Vasul, care va acoperi din punct de vedere al cercetării peste 2.000 kilometri din apele interioare ale Uniunii Europene, va fi finalizată în 2023.

Finanţarea construcţiei navei de cercetare şi dotarea acesteia cu echipamente de cercetare de ultimă generaţie se realizează prin proiectul ‘Sistem integrat pentru cercetarea şi monitorizarea complexă a mediului în aria fluviului Dunărea’, REXDAN, cofinanţat prin Programul Operaţional Competitivitate.

Valoarea totală a proiectului este de 91.972.096,30 lei.

(AGERPRES/Foto – imagine ilustrativă)