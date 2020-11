Galaţi: Trei medici de la Secţia ATI pentru COVID de la SCJU au fost detaşaţi la Bucureşti

Trei medici de la Secţia ATI pentru COVID a Spitalului Clinic Judeţean de Urgenţă (SCJU) ‘Sf Apostol Andrei’ din Galaţi, care este supraaglomerată şi a fost extinsă de două ori până acum, au fost detaşaţi la Spitalul ‘Marius Nasta’ din Bucureşti, a declarat, miercuri, managerul unităţii medicale, Alina Dobrea.

Potrivit acesteia, Secţia ATI COVID a spitalului a avut iniţial 9 paturi, care au fost suplimentate la 12 săptămâna trecută, iar de două zile la 14. Din cele 14 persoane internate, opt sunt intubate, iar şase primesc oxigen prin mască. Medicii care au rămas în secţie sunt nevoiţi să suplimenteze numărul de gărzi.

‘Avem 14 pacienţi pe care îi tratăm în continuare, chiar dacă avem raportate 12 paturi. Dacă vor mai veni pacienţi, îi vom trata aşa cum putem, extindem secţia până nu ştim până când. Nu sunt paturi pe holuri, sunt aduse paturi din secţia ATI non-COVID, paturi puse în saloane, apoi sunt cuplate paturile la rampele de O2, totul se face pe repede înainte. Nu refuzăm niciun pacient pentru că oricum nu au şanse să fie transferaţi în altă parte, paturile sunt mai apropiate, sunt aduse şi butelii de O2. Şi totuşi, în această situaţie, am primit un ordin de detaşare pentru trei medici ATI către ‘Marius Nasta’, în condiţiile în care chiar aveam nevoie de aceşti medici. Medicii noştri, cei rămaşi, sunt nevoiţi să suplimenteze numărul de gărzi pe care îl făceau în mod normal. Am anunţat DSP Galaţi să ne suplimenteze, să ne transfere medici ATI din Galaţi, din alte spitale. Nu am primit nici un răspuns până acum. Nimeni nu ne întreabă, nu ne-au întrebat nici când ne-au luat medicii’, a spus managerul Alina Dobrea.

DSP Galaţi a comunicat că a primit solicitarea Spitalului Clinic Judeţean de Urgenţă, dar că deocamdată nu s-a rezolvat nimic.

‘Spitalul Clinic de Urgenţă ‘Sf. Apostol Andrei’ a solicitat medici în specialitatea ATI de la alte două spitale din judeţ, Spitalul CFR şi Spitalul Municipal Tecuci. Noi am făcut demersurile către aceste spitale şi aşteptăm răspunsul şi în funcţie de răspunsurile primite, vom declanşa procedurile ulterioare’, a declarat purtătorul de cuvânt al DSP Galaţi, Ani Nistor.

În ultimele 24 de ore, în judeţul Galaţi au fost raportate 63 de noi cazuri confirmate pozitiv cu COVID-19, dar şi şapte decese. De la începutul pandemiei au fost înregistrate 7.245 de persoane infectate cu noul coronavirus, dintre care 231 au murit. (Agerpres/ FOTO radioiasi.ro)