Galaţi: Protest al angajaţilor din asistenţa socială în faţa sediului Prefecturii

Aproximativ 50 de angajaţi din domeniul asistenţei sociale din judeţ au participat, joi, în faţa sediului Prefecturii, la o adunare publică de protest, organizată de Cartel Alfa şi Sindicatul PROASIST din cadrul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului (DGASPC) Galaţi.

Potrivit liderului Cartel Alfa Galaţi, Romică Gîrneaţă, motivul protestului îl reprezintă ‘incapacitatea asigurării salariilor şi a celorlalte cheltuieli de funcţionare de la bugetul statului, precum şi încercarea Guvernului de a liberaliza serviciile sociale din sistemul instituţional’.

‘Din luna iunie, Cartel Alfa a depus nenumărate sesizări la Guvernul României, inclusiv la primul ministru, în legătură cu ceea ce se întâmplă în asistenţa socială. Din luna iunie, am considerat că trebuie atenţionaţi că legislaţia este vraişte în acest domeniu. Legea 448 spune clar că asistenţii sociali trebuie plătiţi până în 90% de la Ministerul de Finanţe, dar ei reprezintă Ministerul Muncii, iar Ministerul Muncii trebuie să facă diligenţe către Ministerul de Finanţe să fie plătiţi. Dar în iunie au apărut noi standarde de cost, a apărut o altă ordonanţă care spune că 50% este plătit de la Guvern, însă toate cheltuielile s-au făcut din ianuarie, bugetul este făcut pentru tot anul şi nu poţi să spui acum că plăteşti mai puţin, schimbând regulile în timpul jocului. Şi chiar dacă ar fi 50%, nici banii aceştia nu s-au dat de la Guvern către Consiliul Judeţean (CJ) ca să plătească mai departe’, a spus Romică Gîrneaţă.

El a punctat că orice zi de întârziere reprezintă o dramă pentru respectivii salariaţi.

‘Vă dau exemplul Galaţi-ului: din 80 milioane lei, peste 50 milioane a plătit Consiliul Judeţean şi doar undeva pe la 20 de milioane s-a plătit de la bugetul statului, de aceea au mai rămas restante două luni de zile care nu mai sunt acoperite. Am tot aşteptat rectificarea bugetară promisă de domnul Orban, dar ea nici acum nu a apărut. Orice zi de întârziere pentru oamenii aceştia este o dramă pentru că salariile nu sunt aşa de mari şi au rate la bancă, au copii în întreţinere’, a mai declarat Gîrneaţă.

Protestarii au afişat bannere pe care era scris ‘Vrem respect pentru asistenţa socială!’ şi ‘Muncim pe datorie!’. Ei au strigat la adresa guvernanţilor ‘Hoţii, hoţii!’ şi ‘Ruşine, ruşine, ruşine să vă fie!’.

O delegaţie a manifestanţilor a depus un memoriu cu doleanţele lor la Prefectura Galaţi.

Preşedintele CJ Galaţi, Costel Fotea, a făcut un nou apel către Guvernul României să aloce cât mai repede banii de care Protecţia Copilului are nevoie pentru a putea funcţiona în continuare.

Potrivit acestuia, Guvernul a alocat bani în acest an doar pentru trei luni de funcţionare, adică 20,5 milioane de lei, dintr-un necesar de 80 de milioane de lei.

‘Cer public Guvernului României să nu mai pedepsească copiii şi angajaţii de la DGASPC. Este o dramă ceea ce se întâmplă acum la direcţiile de asistenţă socială şi protecţia copilului din ţară care, din cauza Guvernului, au rămas fără bani. Practic, Guvernul a alocat bani în acest an doar pentru trei luni de funcţionare. Adică 20,5 milioane de lei, dintr-un necesar de 80 de milioane de lei. A trebuit să facem eforturi considerabile pentru a găsi banii necesari, astfel încât copiii şi salariaţii să nu rămână fără fonduri încă din această primăvară’, a spus Fotea.

Preşedintele CJ a mai precizat că sunt direcţii în ţară care au rămas fără bani încă de acum câteva luni, dar la Galaţi nu s-a întâmplat aşa ceva până acum pentru că administraţia judeţeană a alocat anul acesta 46,5 milioane lei.

‘Sunt direcţii în ţară care au rămas fără bani înca de acum câteva luni. La Galaţi nu s-a întâmplat aşa ceva până acum deoarece CJ a alocat anul acesta 46,5 milioane de lei. Am tras numeroase semnale de alarmă încă din primăvara acestui an asupra acestei situaţii. Fac un nou apel de urgenţă către Guvernul României să aloce cât mai repede banii de care Protecţia Copilului are nevoie pentru a putea funcţiona în continuare. De asemenea, suntem şi noi în plină analiză a datelor financiare pentru a identifica noi resurse bugetare. Nu s-a întâmplat niciodată ca Guvernul României să aloce DGASPC doar 25% din banii necesari’, a mai afirmat Fotea.

