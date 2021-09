Galaţi: 45 de studenţi din cinci centre universitare au absolvit Şcoala de Vară de la combinatul siderurgic

Combinatul siderurgic din Galaţi a finalizat cea de-a zecea ediţie a Şcolii de Vară, în cadrul căreia 45 de studenţi din centrele universitare Galaţi, Bucureşti, Iaşi, Cluj-Napoca şi Constanţa au fost angajaţi cu drepturi depline timp de zece săptămâni şi au lucrat, alături de mentori, pe proiecte cu aplicabilitate în toate zonele de activitate ale companiei, informează, vineri, directorul de comunicare al combinatului, Dorian Dumitrescu.

Potrivit acestuia, scopul proiectului a fost ca studenţii să înţeleagă industria siderurgică şi să contribuie cu idei şi soluţii inovatoare la rezolvarea unor probleme reale, pe măsură ce industria se îndreaptă către un viitor cu emisii reduse de carbon.

Şcoala de Vară este parte a programului de Internship al combinatului gălăţean, din cadrul Academiei Liberty Greensteel, prin care compania doreşte să atragă către combinat şi către industrie, tineri specialişti şi să se reconecteze cu sistemul de învăţământ superior.

‘Din 2020, am integrat programul de Internship sub egida Academiei Liberty Greensteel, rezultatul unui Memorandum de Înţelegere semnat cu Universitatea ‘Dunărea de Jos’ din Galaţi. Academia are rolul de a încuraja tinerii să se alăture industriei oţelului şi să aplice informaţiile tehnice teoretice dobândite. Mulţumesc tuturor tinerilor care au ales să îşi petreacă vara lucrând alături de noi pentru a transforma această industrie şi îi aşteptăm să se întoarcă atunci când vor termina studiile’, a declarat directorul general al combinatului, Aida Nechifor.

De la lansare, peste 450 de studenţi au absolvit Şcoala de Vară, iar 150, respectiv 34%, dintre aceştia s-au alăturat companiei.

Pe plan mai larg, aproape 1.000 de studenţi au participat la Sesiunile Tematice organizate în combinat, 500 şi-au desfăşurat stagiile de practică alături de specialiştii companiei, iar 65 au beneficiat de burse acordate de combinat.

‘Pentru noi a fost o ocazie unică de a pune în practică teoria învăţată la facultate şi, de asemenea, de a vedea cum este produs oţelul’, a declarat Bogdan Barbu, unul dintre internii celei de-a zecea ediţii a Şcolii de Vară. (Agerpres/ FOTO radioiasi.ro)