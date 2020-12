COD GALBEN de CEAŢĂ în mai multe localităţi

Valabil de la : 21-12-2020 ora 10:00 până la : 21-12-2020 ora 13:00 In zona : Județul Botoşani: Botoșani, Dorohoi, Flămânzi, Ungureni, Mihai Eminescu, Frumușica, Albești, Trușești, Bălușeni, Lunca, Havârna, Cristești, Vorniceni, Curtești, Răchiți, Copălău, George Enescu, Gorbănești, Vlăsinești, Broscăuți, Coșula, Todireni, Mileanca, Prăjeni, Sulița, Dângeni, Stăuceni, Roma, Unțeni, Știubieni, Darabani, Drăgușeni, Durnești, Nicșeni, Dobârceni, Corlăteni, Blândești, Cordăreni, Hănești, Săveni, Dimăcheni;

Județul Vaslui;



Se vor semnala : local ceață care va determina scăderea vizibilității sub 200 m, izolat sub 50 m