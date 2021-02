Centre de vaccinare speciale pentru vaccinarea prioritară a personalului din învățământul preuniversitar ieșean

La nivelul județului Iași, pentru campania de vaccinare prioritară a personalului din învățământ s-au înscris 842 de persoane.

Centrele în care se va efectua vaccinarea sunt 7: 3 fiind în municipiul Iași – Casa Corpului Didactic Iași, UMF Iași, Clinica Almedra Iași- , unul în Târgu-Frumos -Centrul 2 Târgu –Frumos de la Casa de Cultură -, iar trei sunt în mediul rural -centrele de vaccinare din Ciurea, Vlădeni și Țibănești.

Procesul de vaccinare a fost organizat pe două grupe de vârstă, în funcție de tipul de vaccin administrat.

Personalul care are sub 55 de ani și are domicilul în municipiul Iași a fost programat începând de astăzi, 25.02.2021, de la ora 9.00, la Clinica Almedra. În acest centru vor fi vaccinate până joi, 04.03.2021, un număr de 210 persoane. În centrul de la UMF, vaccinarea a început astăzi, 25.02.2021, la ora 10.00, fiind programate până luni, 01.03.2021, un număr de 150 de persoane.

La Casa Corpului Didactic Iași a fost înființat un centru mobil în care va fi vaccinat personalul din învățământ de peste 55 de ani. Procesul de vaccinare va începe duminică, 28.02.2021, ora 16.00, pentru un număr de 254 de personae

În centrul de la Târgu-Frumos, a fost programat personalul din zonele Pașcani, Hârlău și Târgu-Frumos, începând de astăzi, 25.02.2021, ora 13.00 până miercuri, 03.03.2021, fiind înscrise 167 de persoane. În centrele de vaccinare din Ciurea, Vlădeni și Țibănești sunt înscrise 61 de persoane care se vor putea programa în funcție de disponibilitatea fiecăruia.

Precizăm că în afara acestor programări realizate prin programul destinat vaccinării prioritare a personalului din învățământ, din totalul de 12399 de angajați, peste 60% s-au înscris deja pentru vaccinare, iar aproximativ 30% dintre aceștia au primit cel puțin prima doză a vaccinului împotriva SARS-COV2.

(Comunicat de presă IŞJ Iaşi/FOTO arhivă radioiasi.ro)