Botoşani: Zeci de persoane au participat la un protest faţă de starea proastă a unui drum judeţean

Zeci de persoane din mai multe localităţi din zona de sud a judeţului Botoşani au participat, marţi, la un protest faţă de starea proastă a drumului judeţean DJ 297 care face legătura între municipiul Botoşani, prin drumul naţional DN 29 D, cu localităţile Blândeşti, Suliţa, Lunca, Todireni şi Hlipiceni.

Drumul respectiv face parte dintr-un proiect de investiţii iniţiat în 2016 de Consiliul Judeţean, însă, deşi a fost obţinută finanţare europeană, lucrările nu au demarat, din cauza nefinalizării procesului de achiziţie publică.

Locuitorii din comunele străbătute de DJH 297, care s-au deplasat în coloană cu maşinile de la Hlipiceni la Blândeşti, cer adoptarea unor măsuri urgente pentru plombarea găurilor din asfalt, care fac ca drumul să fie impracticabil.

‘Eu cred că trebuie să vă cereţi scuze că nu sunteţi în stare să mergeţi cu patru maşini, că este nevoie de patru maşini cu plombe. Este imposibil ca un judeţ ca Botoşaniul să nu aibă patru maşini cu asfalt. Să vă fie ruşine!’, a declarat Cristian Andrioaie, unul dintre liderii protestatarilor veniţi la întâlnirea cu conducerea Consiliului Judeţean.

Protestatarii ameninţă că peste două săptămâni vor ieşi din nou în stradă şi vor bloca circulaţia pe drumul judeţean, dar şi pe drumul naţional DN 29 D.

‘Am ajuns la capătul răbdării. Nu se mai poate! Eu vă garantez că în 15 zile noi vom bloca efectiv drumul naţional. (…) Aici lipseşte bunăvoinţa din partea dumneavoastră’, a adăugat Andrioaie.

Preşedintele Consiliului Judeţean, Doina Federovici, susţine că execuţia lucrărilor va începe la scurt timp după ce instanţa de judecată se va pronunţa în cazul firmei câştigătoare.

‘De când am preluat mandatul nu am pierdut nicio zi pe această temă, am finalizat licitaţia şi eram pregătiţi să semnăm contractele de lucrări, dar au intervenit contestaţiile la CNSC. Pentru că rezultatele întârziau, am făcut demersuri prin care am solicitat urgentarea sentinţei, dar am primit o nouă amânare. La sfârşitul lunii februarie, CNSC a dat o decizie care, însă, a fost contestată la Curtea de Apel Suceava. Acum sperăm ca decizia instanţei să vină cât mai repede pentru a demara lucrările, pentru că acest proiect de investiţii este prioritatea numărul unu a mandatului meu’, a spus Doina Federovici.

