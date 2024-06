Botoşani: Minori exploataţi de reprezentanţii unei fundaţii

Administratorul unei fundaţii din municipiul Botoşani şi un angajat au fost reţinuţi, cu propunere de arestare preventivă, pentru agresiuni fizice şi psihice repetate constrângere şi exploatare prin muncă a mai multor copii.

Şeful organizaţiei i-ar fi obligat pe minori, sub ameninţarea cu bătaia, să ia parte şi la servicii religioase ale unui anumit cult bisericesc.

Felicia Mihai de la Direcţia de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Botoşani: Urmare a dispariţiei unui adolescent din cadrul casei de tip familial am fost sesizaţi de către reprezentanţii poliţiei pentru a prelua acel adolescenţă la centrul de primire a copilului în regim de urgenţă. Conform procedurii operaţionale specifice compartimentului abuz am demarat evaluarea cazului, context în care adolescentul a făcut afirmaţii feritoare la suspiciuni de abuz şi a dat şi alte nume de copii. Psihologii, asistenţi sociali au discutat şi cu ceilalţi copii şi s-a concluzionat că există elemente care suspicionează abuz asupra copilului şi am sesizat organele de poliţie. Copiii se află în momentul de faţă în Centrul de Primire a Copilului în Regim de Urgenţă şi beneficiază de îngrijire specifică în cadrul acestui serviciu rezidenţial, urmând a continua evaluarea psiho-socio-familială a fiecărui copil pentru a se constata dacă se menţin măsurile de protecţie în centrul de primire sau vor fi instituţionalizaţi în alte servicii rezidenţiale licenţiate ale DGASPC Botoşani sau dacă vor fi situaţii care pot viza reintegrarea în familie.

Alte trei persoane sunt sub control judiciar pentru 60 de zile.

(Radio Iași/Gina Poenaru/FOTO radioiasi.ro)