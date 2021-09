(AUDIO) Tiberiu Boșutar: Nu sunt un revoluționar, un erou care se bate cu hoții de lemne (INTERVIU)

O anchetă este în desfășurare în cazul activistului de mediu și jurnaliștilor bătuți într-o pădure din județul Suceava, pe raza comunei Panaci, pe teritoriul Ocolului Silvic Vatra Dornei.

Activistul de mediu, Tiberiu Boșutar a povestit, la Radio Iași, cum a a avut loc agresiunea. Acesta a depus o reclamație la Inspectoratul General al Poliției Române. Agresiunea fizică este de neconceput în orice situație, iar în ceea ce privește legea tăierilor ilegale, aceasta este infracțiune indiferent dacă este vorba despre pădure aflată în propretate privată sau de stat, a spus Tiberiu Boșutar.

El a adăugat că faptele cercetate sunt foarte grave, dar nu îl vor opri din activitatea de activist de mediu.

Un interviu de Ioana Soreanu.

Tiberiu Boșutar: Noi filmam niște scene pentru un documentar despre tăieri ilegale. Pentru că era ultima zi din săptămână când băieții mai stăteau prin Bucovina, am decis să alegem un caz mai ușor. În zona respectivă, nu erau indicate niște tăieri ilegale, nu aveam certitudinea că era vorba de tăieri ilegale, dare tema era alta. Era un dialog între cel care are o suspiciune, între activistul de mediu și autorități. Mai exact, un localnic mi-a spus “sunt niște cioate care-s marcate folosind culori diferite”. Și-am zis, foarte bine, venim acolo împreună, chemăm și silvicultorul și avem de față camera, lămurim situația. N-am avut așa… certitudinea că sunt tăieri ilegale și nu era despre tăieri ilegale. Pentru noi, nu avea relevanță dacă-i vorba de fond forestier de stat sau privat. În paranteză, vă pot spune că singurul indicator lateral pe care l-m întâlnit noi în drum era un indicator în care scria „Ocolul Silvic Vatra Dornei”, dar era un indicator separat, nu aveam barieră, nu aveam un indicator care să indice proprietate privată și nu aveam indicator care să indice fond forestier, dar când facem acțiuni de identificare a tăierilor ilegale, nu ne interesează dacă-i vorba de proprietate privată sau proprietate de stat pentru că în ambele situații se aplică aceeași lege: tăierea ilegală e infracține. Noi am ajuns… până unde am putut am mers cu mașina. Acolo, am ieșit din mașină și băiatul a explicat care-i suspiciunea lui. Primul lucru pe care l-am făcut, am întrebat dacă știe a cui e proprietatea, a spus că nu știe, dar știe că un anume inginer Florean răspunde de zona respectivă, un inginer silvic. Am identificat un agent economic din zonă care ar fi putut să-l cunoască pe acest silvicultor. L-am sunat eu pe agentul economic și l-am rugat să-l sune pe Cătălin Florean: “dom’le, sună-l pe Cătălin Florean și spune-i că suntem aici, în capătul drumului, să vină la noi că avem ceva de discutat”. Noi am stat lângă mașină, am așteptat să vină Cătălin Florean. Mă gândeam că vine Cătălin Florean cu proprietarul. Ne-am trezit că au venit aproximativ 20 de oameni cu răngi, bate și topoare în mână și ne-au luat la bătaie fără să accepte niciun fel de dialog. Și, mai apoi, l-am cunoscut și pe acest Cătălin Florean pe care nu l-am văzut niciodată. El a fost cel mai agresiv și dădea în mine și zice: “Eu sunt Cătălin Florean”. Era inginerul de la Ocolul Silvic care administra acel fond forestier. Noi, în momentul de față, nu putem discuta despre proprietatea… forma de proprietate, că-I private, de stat. Discutăm despre petru personae care se aflau undeva, pe un drum, care n-au adus niciun prejudiciu nici proprietarului, nici țării, nici naturii, nimănui și care au fost asaltați de 20 de bezmetici înarmați cu bate și topoare.

Ioana Soreanu: Am înțeles că au distrus și echipamentele jurnaliștilor. Ați făcut plângere la Poliție, acum este o anchetă.

Tiberiu Boșutar: Eu am plecat la București. Am refuzat, am refuzat să depun plângere la Poliția locală pentru că aveam oarece suspiciuni. Și, suspiciunile mele erau bazate pe faptul că acei localnici au venit cu tupeu tocmai pentru că, bănuiam eu, au un spate în autoritățile locale. Și-am mers la București, la autoritățile centrale și acolo am depus reclamația, iar acolo, am fost tratat cu foarte mare seriozitate și oamenii au fost atenți la fiecare detaliu ca să fie trecut în reclamație.

Ioana Soreanu: Unde anume, la București, ați depus?

Tiberiu Boșutar: La Inspectoratul General. Pe moment, am refuzat. Chiar acolo, după ce a venit Poliția, eu am refuzat să merg să fiu consultat de un medic pentru că vroiam să văd ce se întâmplă. După aia, am început să-mi pierd cunoștințele, m-am speriat să nu am o hemoragie internă și-am solicitat o slavare. Am fost și la Floreasca, mi-au făcut investigațiile, nu am nimic rupt în mine, fiecare milimetru a primit un pumn, dar nu am leziuni interne, nu am leziuni așa… care să-mi pună viața în pericol și durerea, și restul trece, se reface. Mă refac.

Ioana Soreanu: Dumneavoastră nu sunteți la prima corecție primită. Ce faceți mai departe, continuați cu activismul?

Tiberiu Boșutar: Eu nu vreau să leg situațiile astea de corecție, cum spuneți dumneavoastră, de activitatea pe care o am reglementată în statutul ONG-ului. Noi trebuie să înțelegem, ăsta-i huliganism. Asta nu are treabă cu activismul de mediu, asta nu are treabă cu sectorul frostier. Nu ai voie să iei bătaie indiferent ce-ai face. Ești nemulțumit de acțiunea cuiva, ai dreptul s-o reclami la autorități, dar nu ai voie să pui mâna pe el. Nu sunt un revoluționar din ăsta, un erou care se bate cu hoții de lemne. Eu am un telefon și, prin camera telefonului, arăt oamenilor ceea ce se vede. Eu pot avea doar o suspiciune, autoritățile sunt cele confirmă sau infirmă suspiciunea mea. Eu am dreptul, ca cetățean, și oricare dintre noi avem dreptul, ca cetățeni, să avem o suspiciune, dar următorul pas este să reclami suspiciunea la autoritățile competente. Dacă intri într-o pădure nu știu a cui poate să te bată, dacă-i a statului nu poate să te bată… Nu are voie să te bată indiferent ce-ai face.

(Radio Iași/ FOTO Facebook Tiberiu Boșutar)