(AUDIO) Sectoare din A7 ”Autostrada Moldovei”, scoase la licitație pentru execuția lucrărilor în iulie

Președintele PSD Bacău, Dragoș Benea, a avut o întâlnire cu ministrul transporturilor, Sorin Grindeanu, despre foaia de parcurs a proiectului autostrăzii A13, primind totodată confirmarea oficială că sectoarele Bacău – Paşcani & Bacău – Focşani din A7 ”Autostrada Moldovei” vor fi scoase în licitație pentru execuția lucrărilor în luna iulie.

Dragoș Benea spune că a căzut de acord cu ministrul Transporturilor că o reziliere amiabilă cu firma Search Corporation este imperios necesară, concomitent cu reluarea procedurii pentru încredințarea serviciilor de proiectare nu mai târziu de luna septembrie 2022:

Dragoș Benea: Acest contract care se îndrepta spre un eșec, avea ca ultimă zi 6 iulie 2023, deci peste un an. Am tăiat un picior sau o mână ca să salvăm tot organismul. Sperăm să se reia cât mai repede procedurile de licitație pentru un nou SF cu PTH. Sigur că noi ne-am fi dorit ca acest contract să fie livrat la termen, adică la finalul anului 2021 și astăzi să vorbim de licitația pentru execuția lucrărilor. Din păcate, nu cred că este nici prima, nici ultima reziliere care se va face în acest an. Trebuie să constatăm cu toții – ce s-a licitat în 2019 este dificil de respectat, pentru că Europa, în întregul ei, din ianuarie 2020 până astăzi s-a schimbat fundamental. Dacă vorbim de Brexit, vorbim de pandemie fără precedent, vorbim de război în Ucraina, vorbim de creștere de prețuri la materiale de construcții, vorbim de creșteri la energie. Sunt cauze obiective care pot duce la asemenea rezilieri și reluată procedura, ancorată în noile realități.

(Radio Iași/Gabriel Pop/Foto radioiasi.ro)