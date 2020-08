(AUDIO) Patru șoferi CTP Iași, confirmați cu noul coronavirus

Compania de Transport Public Iaşi a luat măsuri suplimentare de prevenire a răspândirii virusului SARS-CoV-2 în rândul conducătorilor de autobuze şi tramvaie, după ce patru șoferi au fost depistaţi pozitiv.

Directorul Companiei, Cristian Stoica: În data de 27, un șofer care era în concediu a sunat la sediu și a spus că se simte rău și că se duce la spital. El urma să revină la muncă în câteva zile. L-am îndrumat să facă toate procedurile. De asemenea, a mai fost un șofer care a fost liber două zile și a sunat și dânsul să spună că se simte rău. Noi am făcut anchetă, am verificat contacții și au mai ieșit încă doi șoferi, care au fost trimiși să respecte procedurile de rigoare. Acum sunt internați. Administrativ, am reușit să izolăm într-o săptămână acele focare. Am făcut analize la personal și am izolat persoanele încă de a doua zi. Cei care erau la muncă au fost trimiși în izolare și au fost chemați alți angajați. În acest moment nu mai sunt probleme.

Amintim că, anterior, la Compania de Transport Public Iaşi au fost depistaţi cu COVID 19, 24 de angajaţi din sectorul administrativ.

