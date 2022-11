(AUDIO) La Bârlad, oamenii străzii vor avea un nou adăpost

La Bârlad, oamenii străzii vor avea un nou adăpost, pus la dispoziție de Primărie, prin Direcția Generală de Asistență Socială.

Centrul este dotat cu baie, apă, căldură și energie electrică, condiții care oferă șansa celor care vor sta aici să treacă cu bine peste iarnă, spune primarul Dumitru Boroș.

Dumitru Boroş: Municipiul Bârlad avea organizat pentru persoanele fără adăpost pe strada 1 Decembrie, acolo unde este Casa Juvara. Pentru că nu am mai fi primit niciodată aviz de la ISU., deci eram obligați să facem o relocare, am alocat fonduri de la bugetul local și am achiziționat 5 containere acolo unde este centru de afaceri, pe strada Metalurgie. În prezent s-a făcut racordul la apă, la canalizare și la energie electrică. Vor putea fi cazate persoanele acolo.

Reporter: Cam câte persoane?

Dumitru Boroş: De regulă, noi aveam câte10, 12, 15 nu era un număr stabil, dar întotdeauna am reușit să cazăm pe cei care au avut nevoie.

Reporter: De ce vor beneficia ei acolo?

Dumitru Boroş: De cazare, un spațiu unde se poate odihni, apă, căldură.

Înainte de a fi cazați, oamenii străzii vor beneficia de investigații medicale. De asemenea, vor fi controlați pentru a nu avea asupra lor alcool, substanţe stupefiante sau arme.

Cei care nu au domiciliul stabil în Bârlad au dreptul să fie cazaţi doar 24 de ore, după care vor fi trimişi în localitatea de domiciliu. Adăpostul este supravegheat în permanență de către un agent de la Poliţia Locală. (Radio Iași/ Vasile Geles/ FOTO radioiasi.ro)