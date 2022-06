(AUDIO) Institutul de Psihiatrie Socola – acțiune în instanță pentru deblocarea conturilor unității medicale

Institutul de Psihiatrie Socola, din Iași, a acționat în instanță pentru a-și debloca conturile atât la Casa Județeană de Asigurări de Sănătate, cât și la Trezorerie.

Managerul interimar al Institutului, Cristina Dobre, a precizat că două foste angajate au câștigat în instanță procesul cu unitatea medicală și, deoarece spitalul nu beneficiază de fonduri suplimentare, fiind în subordinea Ministerului Sănătății, i-au fost oprite fondurile.

Spitalul are de achitat câte 15 mii de euro la fiecare fostă angajată și, până în prezent, nu a reușit să achite decât două mii de euro fiecărui solicitant.

Cristina Dobre: Suma pentru fiecare dintre cele două a fost de 15.000 de euro daune morale. Cele 2 angajate ale spitalului au apelat la un executor judecătoresc, care, conform legislației, a depus oprire pe conturi la Casa de Asigurări de Sănătate și la trezorerie pe conturile Institutului de Psihiatrie Socola. Eu le-am propus să facem o eșalonare, nu s-a dorit această eșalonare și, drept urmare, în momentul de față trebuie să le plătim celor două suma pe care o datorăm. În prezent au mai rămas câte 13.000 de euro de achitat pentru fiecare dintre cele două angajate.

Cristina Dobre a adăugat că, din cauza acestei opriri a fondurilor, este posibil ca în perioada următoare, actul medical de la Spitalul Socola să aibă de suferit.

Cristina Dobre: E destul de dificil de realizat un număr de internări, e destul de dificil de realizat contractul pe care îl avem cu Casa. Sper că nu vor afecta într-o măsură foarte mare. Noi am procedat pe cale juridică, am acționat și noi în instanță, am solicitat instanței suspendarea temporară și eșalonarea acestei datorii. Termenul este pe 16 – așteptăm rezultatele solicitării noastre.

(Radio Iași/Constantin Mihai/Foto radioiasi.ro)