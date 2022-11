(AUDIO) Facturile mari la energie electrică determină autoritățile din județul Vaslui să ia măsuri pentru a economisi

Facturile mari la energie electrică determină autoritățile din județul Vaslui să ia măsuri pentru a economisi.

La Bârlad, edilul Dumitru Boroș a dispus ca toate corpurile de iluminat din primărie sa fie schimbate. Se renunță, inclusiv, la iluminatul festiv de sărbători: ”Acolo unde am putut face o economie, am făcut-o. De exemplu, am schimbat toate becurile din instituții, din primărie, am trecut pe leduri, iar acolo unde am considerat că există un exces, atunci am micșorat și numărul de becuri. Am vrut să dăm un semnal către celelalte instituții spital, ce avem noi, Grădină Zoologică, bibliotecă, piață, să facă același lucru. Nu-i putem cere celor din învățământ, iar noi să stăm într-un confort, să spunem așa. Am fost primii care am făcut acest lucru.

Reporter: Vor avea Bârlădene iluminat festiv de sărbători?

Dumitru Boroș: Nu vom avea. Am și spus, și, mai spun încă o dată, nu vom avea, decât pe un segment foarte scurt. Vom avea bradul de Crăciun, sperăm să-l realizăm, și în Parcul ”Victor Ion Popa” și dacă putem fi, un segment foarte redus pe Republicii, aici în centrul orașului.”

Tot la Bârlad, administrația locală a hotărât să renunțe și la patinoar, pentru a face economie.

(Radio Iaşi/Vasile Geles/FOTO imagine ilustrativă radioiasi.ro)