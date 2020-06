(AUDIO) Cătălin Bulgariu, directorul Aeroportului din Iaşi, şi-a dat demisia din funcţie

Directorul Aeroportului Iași, Cătălin Bulgariu, și-a dat demisia.

Anunţul a făcut astăzi de președintele Consiliului Județean Iași, Maricel Popa.

El a invocat lipsa unei strategii de dezvoltare pentru Aeroportul din Iaşi.

Consiliul de Administrație urmează să stabilească cine va conduce interimar instituția pentru următoarele trei luni.

Maricel Popa:

„Sâmbătă am primit demisia domnului general Cătălin Bulgariu. Am analizat probleme cu specialiştii din domeniul Aeronauticii şi ai Consiliului de Administraţie. Astăzi, am înaintat demisia consiliului de administraţie şi să se întrunească cât pot de repede, în regim de urgenţă, şi, să analizeze posibilitatea numirii unui alt director general deoarece nu ne permitem pierderi la aeroport şi proiectele aeroportului trebuie să continue.

Reporter: Pe de altă parte, care sunt motivele invocate?

Maricel Popa: Platforma şi lucrările de investiţii la Aeroport sunt în întârziere, numărul de pasageri a crescut în mod inerţial şi aş dori o activitate mult mai intensă cu altă viteză, totodată, după doi ani de zile, încă nu ştiu strategia de dezvoltare a aeroportului.”

(Radio Iaşi/Constantin Mihai/FOTO radioiasi.ro)