(AUDIO) Carmen Dorobăţ: La Iași, tratamentul cu hidroxiclorochină a fost administrat cu maximă prudenţă

La Iași, tratamentul cu hidroxiclorochină a fost administrat cu maximă prudenţă, ţinându-se cont de faptul că acest medicament poate influenţa ritmul cardiac, a declarat, astăzi, managerul Spitalului de Boli Infecţioase din Iaşi, Carmen Dorobăţ.

Ea a dat asigurări că la spitalul pe care-l conduce nu s-a înregistrat nicio problemă terapeutică la administrarea hidroxiclorochinei.

Carmen Dorobăț: Noi am folosit hidroxiclorochina într-o cantitate mai mică ca si doză zilnică. Pot să vă spun că din observatiile noastre nu am avut probleme cu ceea ce înseamnă partea cardiacă, dar în acelasi timp trebuie să vă spun că am dat-o cu prudentă la cei care aveau afectiuni cardiacce sau nu am dat-o. Asa stând lucrurile nu poutem să ne exprimăm cu certitudine despre faptul că tebuie categoric îndepărtată sau nu. De altfel în protocolul de tratament de la Ministerul Sănătătii acest produs încă este trecut si ca urmare lasă loc medicului curant să hotărască.

Amintim că, ieri, Organizaţia Mondială a Sănătăţii a suspendat testarea medicamentului hidroxiclorochină ca posibil tratament pentru COVID-19, din cauza unor îngrijorări privind eficienţa acestuia.

Decizia a fost luată după ce un studiu recent a sugerat că mai mulţi pacienţi trataţi cu acest medicament au murit, în comparaţie cu cei care nu l-au primit. (Radio Iași/ Constantin Mihai/ FOTO radioiasi.ro)