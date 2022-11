(AUDIO) Asociațiile civice îi retrag sprijinul lui Cătălin Urtoi pentru funcția sa la MT

Asociaţiile civice ieşene ”Împreună pentru A8″ şi ”Mişcarea pentru Dezvoltarea Moldovei” au anunțat, astăzi, că retrag sprijinul pentru Cătălin Urtoi, care ocupă funcția de consilier al ministrului Transportului.

Reprezentanții celor două asociaţii îl acuză pe Urtoi de neîndeplinirea sarcinii privind sprijinirea proiectului construirii Autostrăzii A8. De asemenea, i se reproșează „derapaje majore” în relația cu PSD.

Cătălin Urtoi, vicepreședinte al Asociației “Împreună pentru A8”, a anunțat acum câteva zile, pe pagina sa de Facebook, faptul că s-a înscris la concursul de selecție a membrilor Consiliului de Administrație al Companiei Naționale de Investiții Rutiere, funcție considerată a fi un măr otrăvit de către reprezentanții organizațiilor civice.

Președintele Asociației “Împreună pentru A8”, Ionel Apostol: Păi i s-a pus în vedere, încă de când s-au făcut primele demersuri pentru ca domnia sa să fie acceptat la minister, o anumită conduită legată de relația cu partidele de guvernământ. Domnul Urtoi se pare că nu a înțeles nimic din semnalul pe care noi l-am dat la un moment dat public, ca avertisment, pentru activitatea domniei sale, pentru care a fost trimis la București, adică sprijinirea autostrăzii A8, nu altceva. Am aflat cu stupoare și eu din presă. De altfel, aș fi postat pe Facebook că va fi membru în Consiliul de Administrație la CNIR, ceea ce, în opinia mea, a umplut paharul. Și am decis, împreună cu Consiliul Director al Asociației „Împreună pentru A8” și Consiliul Director al Asociației „Mișcare pentru Dezvoltarea Moldovei” să-i retragem sprijinul acordat acum aproape 11 luni pentru a ne reprezenta la Ministerul Transporturilor. I-am trimis ministrului o adresă și va decide domnia sa ce face.

Cătălin Urtoi a declarat, în replică, pentru Radio Iași, că despre decalajele dintre A7 și A8 se știa încă de anul trecut, iar în momentul de față, lucrează pentru rezolvarea unor probleme pe traseul montan al A8:

Cătălin Urtoi: Eu acum vin de pe teren, vin din zona Târgu Mureș, zona Ardealului, unde încă sunt probleme și am fost să pregătesc dezbaterile publice care vor avea loc timp de 3 zile în luna decembrie, în vederea emiterii acordului de mediu pe secțiunea montană, cea mai grea secțiune și nu știu dacă unii dintre cei care scriu pe Facebook sau au timp de astfel de, să le zic așa, comunicate, știu că noi încă avem probleme acolo. Acolo sunt niște comunități pe unde trece Autostrada, pe unde sunt probleme destul de critice, zic eu.

Ioana Soreanu: Se spune că sunt niște decalaje între A7 și A8.

Cătălin Urtoi: Dar decalajele nu se știau, cumva? Eu de ce am ajuns acolo, de ce am fost susținut inclusiv de asociații, doar se știa decalajul ăsta încă de anul trecut.

Pe de altă parte, Cătălin Urtoi a explicat că lucrează la Ministerul Transporturilor fiind plătit și având o fișă a postului pe care trebuie să o respecte:

Cătălin Urtoi: Ministrul Transporturilor, deci șeful meu direct, este membru PSD, deci asta se știa de la început. Ne-am asumat, inclusiv eu și asociațiile, această situație – și atenție ce vă spun – sunt plătit. Eu nu sunt consilier onorific, sunt consilier plătit, deci sunt plătit de către statul român, sunt la buget. Eu am, pentru acțiunea pe care o fac și pentru funcția pe care o am în acest moment, am o fișă a postului în primul și în primul rând. Eu respect această fișă a postului, iar fișa postului – în ea scrie foarte clar: mă ocup de tot ce înseamnă infrastructura rutieră, în special autostrăzi, drumuri expres, variante ocolitoare în regiunea Moldovei.

În ceea ce privește înscrierea în competiție pentru selecția membrilor Consiliului de Administrație al Companiei Naționale de Investiții Rutiere, Cătălin Urtoi a spus că pregătirea sa îl recomandă pentru acest post:

Cătălin Urtoi: A fost anunțat oficial pe site-ul Ministerului undeva în vară și eu, ca orice om, nu, care ține la carieră, care îmi cunosc limitele și meritele pe care le am ca inginer constructor. Am considerat că CV-ul meu poate face față acestei funcții. Nu este o sinecură, nu este o numire directă, este un concurs.

(Radio Iași/Ioana Soreanu/FOTO radioiasi.ro)