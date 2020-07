Ascultă 5 minute de muzică clasică, în beneficiul a peste 191.000 elevi

Ascultă 5 minute de muzică clasică, unul dintre cele mai importante proiecte educative marca Radio România, s-a desfăşurat pentru al şaselea an şcolar consecutiv în şcolile româneşti, graţie unui parteneriat Radio România – Ministerul Educaţiei Naţionale, derulat începând cu anul 2014.

Pe parcursul anului şcolar 2019-2020, la proiect au participat, conform raportărilor primite, 191.034 de copii din Bucureşti şi din alte 31 de judeţe. Proiectul s-a desfăşurat şi în perioada cât şcolile au fost închise din cauza epidemiei cu noul Coronavirus, fiind, de altfel, unul dintre foarte puţinele instrumente online pe care le-au putut folosi elevii şi profesorii din România, în domeniul didactic muzical.

Radio România Muzical a pus la dispoziţia şcolilor şi liceelor din România, prin inspectoratele judeţene, 62 lucrări din muzica clasică, însoţite de scurte explicaţii pe înţelesul copiilor. Proiectul a avut şi o componentă activă pentru elevi, sub forma unui concurs derulat pe site-ul proiectului – http://www.romania-muzical.ro/5minute.

Pe parcursul anului şcolar 2019-2020, Radio România Muzical a premiat în total 310 dintre elevii care au răspuns corect la cele două întrebări săptămânale referitoare la lucrările muzicale ascultate în cadrul proiectului. Premiile constau în CD-uri oferite de sponsorul concursului, Universal Music România. Săptămânal, s-au primit, în medie, 2.000 de răspunsuri corecte la concursul organizat sub egida proiectului.

„Acest proiect este minunat…Când am participat la o lecţie de muzică într-o şcoală din vârful muntelui şi am văzut ce atenţi ascultau copiii, am plâns!” – profesor Doina Collavini, coordonator judeţul Vrancea

„Beneficiile sunt evidente şi măsurabile prin cunoştinţele copiilor, reacţiile lor la ascultarea muzicii clasice, dar şi prin afirmaţiile de tipul <<de când am ascultat la şcoală această muzică, ascult şi acasă, împreună cu familia>>. De aceea, ne dorim continuarea proiectului…” – profesor Simona Manea, coordonator judeţul Sibiu

Iniţiatoarea şi coordonatoarea proiectului, Cristina Comandaşu, manager Radio România Muzical, mulţumeşte tuturor copiilor şi profesorilor care s-au implicat: „Muzica clasică este, de fapt, esenţa valorilor create de umanitate în ultimele sute de ani, un reper în funcţie de care putem judeca astăzi ce înseamnă cu adevărat Frumosul din viaţa noastră, fără de care existenţa ne-ar fi infinit mai săracă.”

Ascultă 5 minute de muzică clasică înseamnă şi audiţia muzicii clasice în spaţii neconvenţionale, în fiecăre an, în lunile martie şi octombrie.

În 2020, partenerii proiectului sunt: Cora, Carrefour, Mega Image, Dedeman, Metro, Mobexpert, ParkLake Shopping Center, Băneasa Shopping City, Piteşti Mall, Arena Mall, Hello Shopping Park, Gold Plaza, Iulius Mall, Palas Mall, CRH România, PWV România, Castelul Bran, Librăriile Humanitas, Mood Media.