Admiterea din 2024 a resetat toate recordurile la TUIASI: cei mai mulți candidați din ultimii 20 de ani, creștere în masă a concurenței la majoritatea facultăților

Universitatea Tehnică „Gheorghe Asachi” din Iași continuă și în 2024 seria anilor cu rezultate excepționale la admitere. A fost depășit recordul unic de candidați din 2020, care era cel mai mare din ultimii 20 de ani. Pentru anul universitar 2024 – 2025 s-au înscris 4.080 de tineri pe cele 2.309 locuri la buget și 1.060 de locuri la taxă scoase la concurs, iar alți 478 de candidați s-au înregistrat pe locurile alocate pentru candidații români de pretutindeni.

„Numărul de candidați înscriși la studiile de licență arată în mod evident faptul că atractivitatea profesiilor tehnice se găsește într-o creștere puternică, urmare a solicitărilor tot mai numeroase venite din partea angajatorilor naționali și internaționali. Solicitările angajatorilor au început să fie, pe o scară tot mai largă, susținute de pachete motivaționale (salarii, cazare etc.) care au redus puternic decalajul dintre ofertele pentru sectorul IT și celelalte. În același timp, un rol foarte important l-a avut deschiderea TUIASI către parteneriatele cu liceele din întreaga țară, Republica Moldova și, mai recent, Ucraina, atât în cadrul programelor ROSE, cât mai ales în cadrul altor activități care au atras mii de elevi în campusul didactic și cel studențesc. Promovarea a fost mult mai intensă, mai coerentă, și a acoperit mult mai mult decât «tradiționala» jumătate de Est a României”, a declarat prof. univ. dr. ing. Dan Cașcaval, rectorul TUIASI.

Interesul tinerilor nu s-a rezumat doar la înscriere: în prima zi de confirmare a locurilor, peste 25% dintre candidați s-au și prezentat pentru a aduce toate actele necesare astfel încât să devină studenți ai TUIASI. Cum sistemul de admitere al Politehnicii ieșene a permis înscrierea candidaților cu un singur doar și o singură taxă la oricâte specializări de la trei facultăți ale TUIASI, tinerii care au obținut locurile dorite au venit să își confirme opțiunea.

Cifrele din 2024 sunt cu atât mai impresionante cu cât ele nu arată doar un interes crescut strict pentru facultățile care oferă pregătire în domeniul IT. Deși Facultatea de Automatică și Calculatoare a avut un număr de candidați cu circa 15% mai mic față de anul anterior, a existat o creștere în bloc la majoritatea facultăților, între 10 și 40%.

„Acest lucru ceea indică fără echivoc o extindere semnificativă, de la an la an, a paletei de domenii tehnice foarte atractive pentru candidați. De fapt, toate facultățile universității și-au ocupat locurile la licență cu candidați fizici, record al ultimilor 20 și ceva de ani. În aceste condiții, ne punem serios problema solicitării unor locuri suplimentare de la Ministerul Educației, așa cum am procedat și am primit anii trecuți. Și studiile de master continuă să înregistreze o creștere a solicitărilor, posibil datorită ofertei salariale superioare a angajatorilor pentru specialiștii cu studii de master, dar și datorită numărului crescând al absolvenților de licență din fiecare an. La nivelul universității, numărul candidaților înscriși în sesiunea de admitere din iulie din acest an l-a depășit cu 10% pe cel din 2023 și cu circa 20% pe cel din 2022, pentru perioada similară”, a precizat prof. univ. dr. ing. Dan Cașcaval, rectorul TUIASI.

Dacă vor exista locuri ce vor rămâne neocupate la finalul perioadei de confirmare, ele vor fi scoase la concurs din nou în toamnă, între 2 și 13 septembrie. O concurență semnificativă s-a înregistrat anul acesta și la Facultatea de Construcții și Instalații, unde au fost 2,05 candidați / loc bugetat, cât și la Facultatea de Electronică, Telecomunicații și Tehnologia Informației – 2,1 candidați / loc bugetat. La Automatică și Calculatoare au intrat în examen 840 de tineri, 818 pe locurile bugetate și 22 pentru taxă, cu o concurență de 2,63 candidați / loc bugetat. La Facultatea de Arhitectură „G.M. Cantacuzino” a fost una dintre cele mai de succes sesiuni de admitere, judecând după numărul de candidați – 335 de tineri s-au luptat pentru unul dintre cele 95 de locuri la buget, cea mai mare concurență din universitate – 3,52 / loc bugetat.

„Ne bucură interesul viitorilor studenți și pentru facultăți care, în trecut, nu erau deosebit de performante la admiterea de vară. Acest lucru arată o creștere a interesului în general pentru domeniile tehnice, dar și în particular pentru acele studii. Era de datoria universității sa urmărească, prin strategia de admitere, cerințele pieței muncii și, în același timp, să păstreze resursele umane și materiale necesare relansării unor domenii care, conjunctural, sunt mai puțin solicitate la un moment dat. Să continuăm să predăm și să pregătim specialiști în domenii cheie, importante pentru întreg mediul de afaceri, dar și pentru statul român. Strategia pe termen lung s-a dovedit una de succes, iar astăzi absolvenții noștri sunt oameni cheie în foarte multe companii private și de stat din țară, iar domeniile considerate «depășite» în urmă cu 5 ani revin iarăși în topul preferințelor studenților”, a declarat prof. univ. dr. ing. Marinel Temneanu, prorector responsabil cu activitatea didactică la TUIASI.

Creșterea de interes pentru oferta de studii a Politehnicii ieșene nu s-a oprit la cele două cicluri: licență și masterat. Inclusiv la doctorat a existat un interes mult mai ridicat, pornit și de la modificările aduse sistemului de admitere, care permite de anul acesta organizarea a două sesiuni de admitere, în vară și în toamnă. Astfel, la TUIASI, au fost ocupate 72% dintre locurile scoase în total pe universitate, față de 25% câte fuseseră ocupate anul trecut, pe vremea aceasta.

„La studii doctorale, reglementările impuse au conferit admiterii un caracter mult mai personalizat. Concursul nu se mai desfășoară pe domenii, ci pe poziții vacante, asociate unui anumit conducător, unei anumite teme de cercetare și unei surse de finanțare. Universitatea Tehnică a optat pentru desfășurarea acestui concurs în două sesiuni, iulie și septembrie. Au fost ocupate în urma primei sesiuni 77 din cele 122 locuri bugetate, la care se adaugă și 24 locuri cu taxă. Pentru sesiunea din septembrie, alături de absolvenți ai studiilor de master din TUIASI, sunt așteptați și candidați de la alte universități, care au finalizat disertațiile în iulie, după data limită de înscriere la prima sesiune”, a declarat prof. univ. dr. ing. Alexandru Sălceanu, director al Consiliului pentru Studii Universitare de Doctorat – CSUD.

Pe aceeași platformă a universității unde a putut fi urmărită, în timp real, situația înscrierilor la cele trei cicluri de studii, au fost afișate rezultatele admiterii la cele 11 facultăți. Luni, 29 iulie, este ultima zi în care tinerii pot să își confirme locul prin prezentarea actelor în original, iar marți, 30 iulie, va fi afișat un nou rând de rezultate interimare. Astfel, cei care nu au fost mulțumiți de primele lor opțiuni au putut consulta mediile de la celelalte facultăți unde s-au înscris pentru a vedea dacă, în urma repartiției, s-ar putea încadra acolo. Rezultatele finale vor fi afișate pe 1 august, după cea de-a doua rundă de confirmare a locurilor.

„Este evident ca aceste cifre sunt rezultatul unei activități de echipă. Dar nu o echipă restrânsă, ci marea echipă a TUIASI, căci fiecare dintre noi, cadre didactice, studenți, personal administrativ, a avut propria contribuție semnificativă la reușita fără precedent a acestei admiteri. Și doresc să recunosc, prin recunoștința și mulțumirile conducerii universității, aportul tuturor la aceasta!”, a mai punctat prof. univ. dr. ing. Dan Cașcaval.