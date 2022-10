Organizaţiile de pensionari protestează, astăzi, la Guvern și la sediile prefecturilor din ţară

Federaţiile naţionale reprezentative ale asociaţiilor de pensionari protestează la Guvern şi la sediile prefecturilor din întreaga ţară, pentru a solicita majorarea pensiilor.

Acţiunile acestora au la bază refuzul Executivului de a aproba creşterea pensiilor, asigurărilor sociale de stat şi de a aplica prevederile legii referitoare la indexare.

Câteva zeci de pensionari s-au adunat şi în faţa Prefecturii Vaslui. Colegul nostru, Vasile Geles, a stat de vorbă cu liderul acestora, Gheorghe Iacob:

” – Nemulțumirii pensionarilor, ca de obicei, nu de azi, de ieri, de ani de zile, nu s-au adus la zi pensiile atât indexare cât și mărirea care trebuie și de asemenea nemulțumiți pentru că cei de prin Parlament, președinții din tot felul, mă refer la primării și parlamentarii și asta își iau cât vor ei, nu îi interesează, vrea poporul, nu vrea poporul. Ei își dau pensiile suplimentare și altele care nu știu cât le mai trebuie ca să le ajungă.

– Cu actualele venituri, cu actualele pensii, cum credeți că vor trece bătrânii sezonul rece?

– Nu, nu se va putea trece așa ușor pentru că gazul s-a mărit, electricitatea, deci s-a mărit totul din piață, bunurile cu care ne trăiesc oamenii, alimentele de bază s-au scumpit, n-ai cum cu 9-10 milioane să faci față de acum înainte.”



De asemenea, Vasile Geles, i-a întrebat pe protestatari care sunt nemulţumirile lor:

” – 3 milioane de lei (300 de lei) pe lună, pensia, foarte bine, foarte bine. Deci am avut copilul meu, lucrează în Anglia, cât a putut și el anul trecut mi-a trimis vreo 5 milioane și ceva (aproximativ 500 de lei). Am depășit pensia de 10 milioane (n.r. 1000 de lei) cu 5.600.000 milioane (560 de lei) și nu-mi mai dat cardurile alea care se dă acuma și cam cu 3 milioane de lei (300 de lei) așa mă descurc eu pe lună.

– Calculează pensii speciale la primari. Ce mai fac primarii acum? Ce fac ei așa de grozav, ce eforturi fac ca să mai primească și acum pensii speciale. Trebuie să facem economii, trebuie să facem un program, să facem o prioritate.

– La ce o să renunțati? – La ce o să renunț?, la multe trebuie să renunțăm. Nu pot să-mi permit să mă duc la un restaurant, nu pot să mă duc într-o stațiune, nu pot, că nu am, nu am cu ce.

– Cât ar trebui să fie pensia? – La nivelul european, cel puțin 1000 de euro ca să facem față.

– Ei își măresc noaptea ca hoții salariile, pensiile speciale, iar pensionarii necăjiți, vai de capul lor care au muncit 43 de exemplu, eu am muncit 43 de ani am o pensie de 1478 de lei. Prețurile o explodat, am ieșit pentru un trai mai bun, prețurile să fie mai mici, energia și gazul să fie tot mai mici, nu o să vândă energia la hoți și pe urmă o trimite la noi mai scump.”

Protestatarii solicită majorarea pensiilor cu 26% din luna noiembrie, creşterea punctului de pensie la 1.840 de lei, dar şi măsuri de consolidare a bugetului asigurărilor sociale de stat.

(Radio Iaşi/Vasile Geles/FOTO imagine ilustrativă radioiasi.ro)