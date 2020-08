Iohannis: Fraudarea alegerilor din Belarus nu poate fi lăsată fără un răspuns din partea UE

Fraudarea alegerilor din Belarus, reprimarea violentă a protestatarilor, precum şi tratamentele inumane la care au fost supuşi cetăţenii reţinuţi nu pot fi lăsate fără un răspuns din partea UE, a subliniat, miercuri, preşedintele Klaus Iohannis.

‘În intervenţia pe care am avut-o (la reuniunea Consiliului European – n.r.) am subliniat că fraudarea alegerilor prezidenţiale (din Belarus – n.r.), reprimarea violentă a protestelor, tratamentele inumane la care au fost supuşi cetăţenii reţinuţi nu pot fi lăsate fără un răspuns din partea UE. Am solicitat intervenţia imediată a violenţelor împotriva protestatarilor paşnici, precum şi eliberarea persoanelor deţinute ilegal. Este necesară demararea unor investigaţii transparente ale tuturor abuzurilor raportate, în urma cărora cei vinovaţi să fie traşi la răspundere‘, a declarat preşedintele într-o conferinţă de presă susţinută la Palatul Cotroceni.

Şeful statului a apreciat că trebuie luate măsuri suplimentare din partea Uniunii Europene, ‘inclusiv adoptarea de sancţiuni contra celor vinovaţi de violenţele împotriva cetăţenilor paşnici şi de fraudare a alegerilor’.

‘Este extrem de importantă iniţierea unui dialog real şi de substanţă între autorităţile din Belarus, opoziţie, societatea civilă şi reprezentanţi ai protestatarilor. Aceasta este singura soluţie pentru reducerea tensiunilor şi realizarea unei tranziţii paşnice. Am subliniat că trebuie să evaluăm în profunzime relaţiile dintre UE şi Belarus pentru a identifica cele mai bune măsuri. Trebuie susţinute aspiraţiile cetăţenilor din Belarus pentru democraţie şi libertate, în acord cu angajamentul pentru independenţă şi suveranitatea ţării‘, a adăugat preşedintele.

Un alt subiect abordat în cadrul reuniunii Consiliului European a fost situaţia din Mali.

‘Noi, România, avem acolo efective de 120 de militari români şi aş vrea să transmit că aceştia sunt în siguranţă în acest moment, în ciuda tensiunilor din zonă create de lovitura de stat. Noi urmărim evoluţia evenimentelor cu mare atenţie şi suntem pregătiţi să acţionăm în consecinţă, dacă va fi cazul‘, a spus preşedintele. (Agerpres/FOTO captură ecran)