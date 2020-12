Guvernul va aproba miercuri Ordonanţa privind schema de ajutor de stat pentru sectorul HoReCa

Guvernul va aproba miercuri OUG privind schema de ajutor de stat pentru sectorul HoReCa şi va încerca să obţină finanţare din fonduri europene pentru acest sprijin, a scris miercuri, pe Facebook, Claudiu Năsui, ministrul Economiei.

‘La şedinţa de guvern de azi vom da OUG-ul pe HoReCa, sperăm să reuşim să o finanţăm din fonduri europene şi să găsim o soluţie pentru cei care, deşi au fost închişi forţat în timpul pandemiei, nu sunt eligibili pe program’, a postat oficialul guvernamental.

Potrivit acestuia, bugetul schemei este de 500 de milioane de euro, adică 2,5 milioane de lei, care provin în întregime doar din bugetul de stat.

‘Este o sumă colosală, mai ales într-un an infernal bugetar. Mă voi lupta ca măsura să fie finanţată pe fonduri europene. Nu de alta, dar cu banii aceştia puteam începe cea mai puternică reformă anti-sărăcie şi pro-dezvoltare: Zero taxe pe salariul minim. Ca să avem un ordin de mărime, impactul aplicării ei în agricultură ar fi sub un miliard de lei. Pentru o măsură care ar scoate din sărăcie zeci de mii de români, e foarte puţin. Din păcate o vom aplica abia din 2022 într-un sector care nu e încă ales, dar sper eu să fie cel al agriculturii. Nu de alta, dar s-ar preta foarte bine. Şi de acolo o extindem în tot restul economiei’, a susţinut ministrul Economiei.

Totodată, el s-a declarat contrariat de video-ul din parcarea de la pârtia de schi din Straja şi a cerut o investigaţie de la direcţia care se ocupă de turism.

Clipul video a fost postat pe Facebook de un turist care a cumpărat o cartelă pe care scrie că parcarea costă 15 lei pe zi, dar, la plecare, după trei zile, este pus să plătească 75 de lei.

(Agerpres/FOTO radioiasi.ro)