Cîţu: Guvernul a aprobat metodele de intervenţie imediată pentru specia de urs brun

Guvernul a aprobat, printr-o ordonanţă de urgenţă, metodele de intervenţie imediată pentru specia de urs brun, a anunţat, miercuri, prim-ministrul Florin Cîţu, care a mai precizat că este în curs de elaborare o strategie de control al populaţiei de urşi pe termen lung.

În cazul urşilor agresivi se va putea interveni imediat, iar în cazul celorlaţi intervenţia va fi graduală, existând posibilitatea să fie alungaţi, tranchilizaţi și împuşcaţi.

‘A fost aprobată o ordonanţă de urgenţă cu privire la aprobarea metodelor de intervenţie imediată pentru specia de urs brun. (…) În şedinţa de guvern am transmis – în afară de această ordonanţă de urgenţă sau dincolo de acest act normativ – nevoia unei strategii prin care să controlăm populaţia de urşi. Această ordonanţă este o măsură care vine pentru a rezolva o problemă pe termen scurt, dar este în responsabilitatea Ministerului Mediului să vină cu această strategie de control al populaţiei de urşi pe termen lung. Şi înţeleg de la domnul secretar de stat că avem deja un proiect şi am putea avea această strategie implementată şi măsuri în cel mult un an de zile‘, a declarat Florin Cîţu într-o conferinţă de presă susţinută la Palatul Victoria. AGERPRES