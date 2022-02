146 de ani de la nașterea marelui sculptor român, Constantin Brâncuşi

Astăzi se implinesc 146 de ani de la de la naşterea marelui sculptor român, Constantin Brâncuşi, iar autoritatile din tara noastra au decis ca data de 19 februarie sa fie sarbatoare națională.

Cu acest prilej, au loc, in toata tara, manifestari dedicate artistului nascut in judetul Gorj, la Hobiţa. La Muzeul National din Tg Jiu ce ii poarta numele, manifestarile, dedicate lui Brancusi, au debutat in 10 februarie si vor continua pana la mijlocul lunii martie, dupa cum a declarat pentru Radio Oltenia- Craiova managerul Muzeului National „Constantin Brancusi”, din Tg Jiu, Denisa Şuţă.

(Rador/Foto radioiasi.ro)