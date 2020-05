(VIDEO)Alertă la Veneţia după un incendiu într-o uzină chimică. Locuitorii, sfătuiți să se închidă în case

Municipalitatea din Veneţia a lansat vineri o alertă către locuitorii din oraş şi din împrejurimi după ce un incendiu a izbucnit dimineaţă într-o uzină chimică din suburbia sa industrială din portul Marghera, informează AFP.

‘Suntem îngrijoraţi. Potrivit informaţiilor de care dispunem, două persoane au fost rănite‘, a declarat preşedintele regiunii Veneto, Luca Zaia.

În timp ce populaţia din Veneţia a fost invitată să rămână la domiciliu, cea din comuna Marghera trebuie nu doar să rămână acasă, ci şi să aplice prosoape umede în jurul ferestrelor închise.

Coloana de fum înaltă de deasupra uzinei 3V Sigma era vizibilă la kilometri distanţă şi numeroşi pompieri se aflau la faţa locului.

#Italy | An explosion at a chemicals plant in an industrial zone in #Venice sent clouds of black smoke and flames into the sky on Friday, prompting local authorities to order residents to stay inside and close doors and windows. https://t.co/lb0p8PeU80 pic.twitter.com/U2UpL1NwDs

— Atlantide (@Atlantide4world) May 15, 2020