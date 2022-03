(Transcript) convorbirile telefonice ale vicepreședintelui Harris cu liderii europeni

Vicepreședinta S.U.A., Kamala Harris, a avut 5 (cinci) convorbiri separate cu liderii europeni de pe flancul estic al NATO, pentru a discuta răspunsul colectiv la invazia, nejustificată și neprovocată, a Rusiei în Ucraina.

Kamala Harris a vorbit cu: prim-ministrul Kaja Kallas al Estoniei; prim-ministru Krisjanis Karins al Letoniei; prim-ministrul Ingrida Simonyte al Lituaniei; prim-ministrul Mateusz Morawiecki al Poloniei; premierul Nicolae Ciucă al României.

Pe parcursul fiecăruia dintre apeluri, vicepreședintele S.U.A. a subliniat forța și unitatea Alianței Nord Atlantice și a salutat conducerea și coordonarea fiecărei părți a omologilor săi în ceea ce privește măsurile de răspuns robuste, inclusiv sancțiuni și alte măsuri economice prin intermediul Uniunii Europene.

A intrat în discuție, de asemenea, răspunsul NATO. În urma summitului extraordinar al NATO, din 25 februarie a.c., vicepreședintele american și liderii europeni au analizat ajustările recente și viitoare ale poziției forțelor americane și NATO în Europa, inclusiv desfășurarea a mii de militari americani și capacitățile critice pentru a ne consolida postura de descurajare și apărarea colectivă.

În cazul fiecărui apel telefonic, Kamala Harris a reafirmat angajamentul ferm față de articolul 5 al NATO. Totodată, vicepreședintele a reiterat sprijinul constant pentru poporul Ucrainei, inclusiv prin asistență economică, de securitate și în chestiunea umanitară, felicitând asistența acordată Ucrainei.

Vicepreședintele american a menționat că sprijină Ucraina și vecinii Ucrainei /în timp ce aceștia se ocupă de fluxurile de refugiați și de alte nevoi umanitare/. Kamala Harris a salutat pașii deja întreprinși pentru a oferi refugiu celor care fug de violență. În sfârșit, vicepreședintele a reafirmat sprijinul S.U.A. pentru regulile și normele internaționale care au adus pacea și securitatea în Europa de la Al Doilea Război Mondial și care au servit drept fundament al Alianței NATO: ea a menționat că „vom fi statornici și uniți cu aliații noștri în apărarea acestor principii”.

*

THE WHITE HOUSE

Readout of Vice President Harris’s Calls with European Leaders

MARCH 01, 2022•

Vice President Kamala Harris today had five separate calls with European leaders from NATO’s eastern flank to discuss our collective response to Russia’s unjustified and unprovoked invasion of Ukraine.

The Vice President spoke individually with: Prime Minister Kaja Kallas of Estonia; Prime Minister Krisjanis Karins of Latvia; Prime Minister Ingrida Simonyte of Lithuania; Prime Minister Mateusz Morawiecki of Poland; and Prime Minister Nicolae Ciuca of Romania.

Throughout each of the calls, the Vice President underscored the strength and unity of our Alliance and welcomed each of her counterparts’ leadership and coordination on robust response measures, including sanctions and other economic measures through the European Union. They also discussed the robust NATO response. Following the February 25 extraordinary NATO summit, the Vice President and the European leaders reviewed recent and upcoming U.S. and NATO force posture adjustments in Europe, including the deployment of thousands of U.S. troops and critical capabilities to reinforce our deterrence posture and collective defense. In each call, the Vice President reaffirmed our ironclad commitment to NATO’s Article 5.

The Vice President also reiterated our ongoing support for the people of the Ukraine, including through economic, security, and humanitarian assistance, and commended each Ally’s assistance to Ukraine. The Vice President noted that we will continue to support Ukraine and Ukraine’s neighbors as they deal with refugee flows and other humanitarian needs. She welcomed steps already taken to offer refuge to those fleeing violence.

Lastly, the Vice President reaffirmed U.S. support for the international rules and norms that have brought peace and security in Europe since World War II and that have served as the foundation of the NATO Alliance. She noted that we will be steadfast and united with our Allies in defense of these principles.