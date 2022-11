Peste 1.000 de persoane, puse oficial sub acuzare pentru săvârşirea de crime de război pe teritoriul Ucrainei

Peste 1.000 de persoane au fost puse oficial sub acuzare pentru săvârşirea de crime de război pe teritoriul Ucrainei, a declarat primul adjunct al şeful Departamentului de investigaţie a Poliţiei Naţionale din Ucraina, Serhii Panteleev, pentru AGERPRES.

Potrivit acestuia, autorităţile ucrainene au colectat suficiente probe şi au finalizat anchetele în cazul celor peste 1.000 de dosare de crime de război, comise de militari ruşi după declanşarea războiului.

‘Scopul Departamentului de investigaţii constă nu numai în a stabili crima, în a strânge probe, a examina cadavrele şi a face expertize. Rezultatul final trebuie să fie identificarea criminalului de război şi strângerea de probe pentru a-l putea acuza. Într-o scurtă perioadă de timp, după eliberarea teritoriilor ocupate, s-au strâns probe şi, împreună cu procurorii, am pus acuzaţie mai mult de 1.000 de criminali de război din Federaţia Rusă’, a afirmat Panteleev.

Acesta a subliniat că, din totalul militarilor acuzaţi de crime de război, peste 100 se afla deja în custodia autorităţilor ucrainene. Oficialul Poliţiei Naţionale ucrainene precizează că persoanele puse oficial sub acuzare nu vor face obiectul unor schimburi de prizonieri cu Federaţia Rusă.

El mărturiseşte că faptele cele mai grave s-au produs pe teritoriile ocupate de armata rusă, însă în special în localităţi situate la nord-vest de Kiev, dar şi în regiunea Harkov.

‘Faptele au avut un caracter mai pronunţat în localităţile care au fost ocupate de soldaţii ruşi. Prima dată când ne-am întâlnit cu asemenea cazuri a fost luna aprilie a acestui an când militarii noştri au eliberat regiunea Kiev. Am ajuns la faţa locului şi am văzut ce au reuşit să facă la Irpin, Bucea, Gostomel. Cred că toată lumea ştie despre ce s-a întâmplat în aceste oraşe. Am văzut toate aceste crime despre care am vorbit. În afară de asta, am văzut şi gropile comune. În momentul în care am făcut exhumările, am constatat că la multe dintre cadavre erau legate mâinile, erau împuşcaţi în ceafă şi, după ce au fost prelevate probe de criminalişti, se confirmă că victimele, înainte de a fi omorâte, au fost şi torturate. Cu asemenea crime ne-am întâlnit în momentul în care militarii noştri au eliberat teritoriile din Harkov. Am ajuns primii la faţa locului, am început organizarea activităţii criminaliştilor, care ne-au ajutat să luăm toate probele necesare şi am văzut doar la Izium, într-o groapă comună, că erau îngropate peste 500 de persoane. Acolo am găsit şi mai mult de 25 de locuri în care erau torturaţi civilii, pe care îi reţinuseră ilegal’, a adăugat ofiţerul ucrainean.

Acesta susţine că multe dintre victime au fost ucise în momentul în care încercau să fugă cu maşinile din calea militarilor ruşi.

‘Am avut şi cazuri multiple de civili găsiţi împuşcaţi în maşinile lor, în timp ce încercau să se evacueze din localităţile lor, deşi pe maşini erau semne distinctive că transportă copii. Era scris cu majuscule <copii>. Au tras în toate coloanele de maşini şi în toată regiunea Harkov avem peste 25 de morţi în opt automobile care erau în mişcare. Din păcate, nimeni nu a rămas în viaţă. Între ei erau 12 copii foarte mici’, a povestit adjunctul şefului Departamentului de investigaţii.

Poliţistul ucrainean dă asigurări că autorii crimelor de război vor fi pedepsiţi mai devreme sau mai târziu, precizând că astfel de fapte nu se prescriu.

‘Agresorii vor primi cea mai grea pedeapsă. Dacă e să vorbim din punct de vedere juridic, aceste crime pe care le-au comis sau le comit acum nu au termen de prescripţie. Îi vom căuta şi, dacă nu vom reuşi să îi prindem, îi vor căuta copiii noştri şi alte generaţii. Pentru aceste crime este prevăzută pedeapsa maximă, închisoare pe viaţă’, a mai spus anchetatorul.

Serhii Panteleev susţine că de crime de război sunt acuzaţi nu doar militarii care au săvârşit astfel fapte pe perioada ocupaţiei teritoriilor ucrainene, ci şi cei care de pe teritoriul Federaţiei Ruse sau din teritoriile ocupate lansează atacuri cu rachete asupra localităţile din Ucraina. AGERPRES/FOTO Alexandru Muraru