Clubul TINERI DE SUCCES de la Liceul Teoretic de Informatică Iași, selectat de UE și UNESCO

În perioada 23-25 noiembrie 2020 a avut loc conferința “From making student voice heard to active civic participation in the digital age: The role of schools during and after the pandemic”.

Proiectul Academia Tineri de Succes Online, realizat în parteneriat cu Liceul Teoretic de Informatică “Grigore Moisil” Iași a fost selectat în finală, printre primele 8 din peste 60 țări participante, din întreaga lume!

Pe data de 25 noiembrie 2020, proiectul Academia Tineri de Succes Online a fost prezentat în plen de către Cristina Timofte – Profesor de Matematică la Liceul Teoretic de Informatică “Grigore Moisil” Iași, alături de Cristian Gheorghe Cuciureanu – Președinte al Asociației Tineri de Succes și Oana-Maria Anton – Manager al Clubului Tineri de Succes Iași și elev la Liceul Teoretic de Informatică “Grigore Moisil” Iași.

Pe data de 26 noiembrie 2020, a avut loc sesiunea “Suggestions on how schools can foster student voice and active participation in digital age”, în cadrul căreia Oana-Maria Anton a fost invitată în calitate de speaker și reprezentant al Tinerilor de Succes și al elevilor din Rețeaua Școlilor Democratice ale Consiliului Europei.

Participarea a fost o încununare a faptului că datorită Academia Tineri de Succes Online și nu numai, Liceul Teoretic de Informatică “Grigore Moisil” Iași a intrat în Rețeaua Școlilor Democratice ale Consiliului Europei.

Conferința și-a propus să vorbească despre provocările pe care pandemia COVID-19 le-a adus în educație, în special în promovarea vocii studenților și a libertății și drepturilor fundamentale, explorând în același timp oportunitatea crizei actuale care poate oferi remodelarea sistemelor de educație în termeni de participare a studenților

Conferința a fost bazată pe concluziile preliminare ale unui studiu comun UNESCO-Consiliul Europei privind impactul COVID-19 asupra vocii și participării studenților, realizat în cooperare cu universitatea din Roehampton (Marea Britanie), precum și cu un material cheie dezvoltat de către ambele organizații.

Participanții principali au fost profesori, școli, lideri, decidenți politici și elevi din aproximativ 60 de țări din Europa, Orientul Mijlociu și Africa de Nord, care au discutat despre rolul, responsabilitățile și oportunitățile școlilor în creșterea vocii tinerilor și în promovarea angajamentul civic în era digital.

Despre Tineri de Succes

Asociația TINERI DE SUCCES este o organizatie non-guvernamentală cu și pentru tineri care crează programe de orientare educațională în carieră pentru cei care doresc să-și descopere și formeze competențele pentru SUCCESUL în integrarea pe piața muncii.

Programele de formare se desfășoară în cadrul Cluburilor TINERI DE SUCCES din Iași, Suceava, Bucuresti si Sibiu. Implicându-se, tinerii au ocazia să-și descope calitățile, să-și dezvolte aptitudinile și să elaboreze și să coordoneze proiecte, învățând și exersându-și compențele profesionale.

