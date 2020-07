Originals – Torn – cu Bogdan Sălăvăstru

În anul 1997, australianca Natalie Imbruglia cucerea clasamentele mondiale cu melodia “Torn”, devenit un clasic al anilor 90’. Ea a înregistrat acest cover pentru ablumul de debut “Left of the Middle”, care s-a vândut în peste 7 milioane de exemplare. Melodia “Torn” a generat vânzări de peste 4 milioane de exemplare la nivel mondial, din care 1,4 milioane doar în Marea Britanie. Aici urcă doar pe locul 2, unde staționează timp de trei săptămâni, cei de la Aqua erau de neclintit de pe primul loc cu a lor “Barbie Girl”. “Torn” a ajuns pe rimul loc în mai multe țări, inclusiv în Canada, Spania, Suedia și Danemarca. Din 2011, “Torn” deține recordul în Australia, pentru cea mai difuzată melodie la radio, cu aproape 75 de difuzări zilnic. În Statele Unite, piesa nu a fost lansată ca single în format fizic, dar ajunge pe primul loc în top-ul de difuzări la radio, Hot 100 Airplay, unde a stațioat 11 săptămâni consecutive. În 1999 Natalie Imbruglia primește o nominalizare la premiile Grammy cu acest cantec, la categoria Best Female Pop Vocal Performance, dar a pierdut în favoarea melodiei “My Heart Will Go On” de la Celine Dion.

Piesa “Torn” este o compoziție Scott Cutler, Anne Preven și Phil Thornalley care, în 1993 au format grupul Ednaswap. Ei aveau să lanseze prima versiune în limba engleza a acestui cântec pe “Ednaswap”, albumul lor de debut din 1995. Ei nu au primit prea multă atenție cu acest cântec, iar în 1997 refac “Torn” pentru albumul “Wacko Magneto”, fără succes și de această dată. Melodia are peste 40 de variante cover, una din ele aparține interpretei norvegiene Trine Rein, care, în 1996 ajunge pe locul 10 în țara natală cu “Torn”.

Varianta originală a acestui cântec a apărut în anul 1993 și aparține interpretei daneze Lis Sørensen, pe versuri de Elisabeth Nielsen. Titlul versiunii originale este “Brændt”, ce s-ar traduce prin frip/ars.

Text adaptat și tradus de Bogdan Sălăvăstru. Surse: wikipedia.org și songmeaningsandfacts.com.