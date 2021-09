(AUDIO) Iași: Încă un pas în realizarea Parcului Industrial Holboca

Consilierii județeni de Iași au aprobat astăzi în unanimitate credite de angajament pentru realizarea Parcului Industrial Holboca.

Președintele Consiliului Județean Iași, Costel Alexe a declarat că vor fi elaborate planul urbanistic zonal și studiul de fezabilitate.

Costel Alexe: Holboca este cel de-al doilea parc industrial pe care îl vom construi după Parcul de la Lețcani în sensul în care este cel mai avansat dintre toate celelalte intenții pe care le are Consiliul Județean. Astăzi am aprobat banii pentru elaborarea studiilor și evident a PUZ-ului, sper ca pe cele 30 de hectare cât avem astăzi aproximativ la Holboca, mediul de afaceri să dezvolte capacități de producție și evident logisticii pentru dezvoltarea județului nostru. Sunt convins că pe lângă Lețcani, Holboca, Pașcani, Podu Iloaiei, Dumești, și sperăm noi într-un timp cât se poate de scurt, Moțca și Răducăneni am putea să dezvoltăm în județul nostru o serie de parcuri industriale care să aducă dezvoltare județului nostru.

Parcul Industrial va fi situat pe drumul județean care face legătura între Dancu și Tomești și va ocupa o suprafață de aproximativ 30 de hectare, a mai spus Costel Alexe.

Costel Alexe: El este astăzi la Drumul Județean dintre Holboca și Tomești un amplasament foarte bun. Toate celelalte restricții sau lucrări pe care Consiliul Județean va trebui să le realizeze acolo vor fi știute în urma elaborării studiului SF și, evident, celorlalte formalități. Singurul orizont de timp pe care putem să-l spunem cu exactitate este pentru Lețcani unde am dat ordinul de începere și constructorul deja lucrează la sistematizarea terenului în funcție de cum se vor derula procedurile de licitație și elaborarea studiilor pentru Holboca, vom ști exact când putem să ne apucăm si mai avem această presiune a obținerii surselor de finanțare pentru realizarea Parcului Industrial. Există si posibilitatea dacă vor fi doritori, și aici mă refer la concesionari, ca anumite lucrări să fie implementate și realizate de către ei.

