Succes fulminant al Turneului Stradivarius la Iași: Alexandru Tomescu – vioară și Dragoș Ilie – chitară, în Paganini Magic

Turneul Stradivarius Ediția a XV-a are titlul Paganini Magic și – cum ne-a obișnuit de fiecare dată Alexandru Tomescu, are o cauză umanitară. Această inițiativă realizată din fonduri private are ca scop ameliorarea climatului cultural național și sprijinul față de tinerii artiști afectați de dramele războiului din Ucraina.

Programul ales, Centone di Sonate op 64, cuprinde șase sonate care fac parte din lista impresionantă de lucrări pentru vioară și chitară a magicului Nicolo Paganini. Frumusețea tulburătoare a muzicii creează o atmosferă ideală, care transportă publicul într-un spațiu al armoniei pure, al seninătății și al generozității. Sigur că gesturile pline de curtoazie pe care le invocă muzica nu mai pot readuce și în secolul 21 purtările galante ale secolului al 18-lea, dar această muzică este chemată, totuși, să ne schime, să ne facă mai umani și mai generoși.

Concertele au ajuns deja în mai multe locuri din România, atât orașe, cât și localități în care muzica live ajunge mai greu, iată ce cuprinde lista, Catedrala Greco-Catolică din Oradea, Casa Memorială Iuliu Maniu de la Bădăcin-Sălaj, Filarmonica din Satu Mare, Cramele JELNA din Bistrița, Biserica Romano-Catolică din Siret, Suceava, Căminul Cultural din Mihăileni, Botoșani și minunata Sală a Voievozilor de la Palatul Culturii din Iași, de unde avem și acest scurt extras cu un bis și cu un mic interviu.

Hotărât să ducă vioara Stradivarius Elder Voicu peste tot în România și să o pună cât mai mult în slujba oamenilor, marele violonist Alexandru Tomescu l-a atras în acest proiect pe tânărul și excepționalul chitarist Dragoș Ilie. Care, după Colegiul Băncilă din Iași a urmat cursurile Universității Columbus din Georgia, Statele Unite, iar acum este asistent la Universitatea din Austin, Texas, unde își pregătește doctoratul. Cu peste 40 de premii naționale și internaționale, seminarii și masterclass-uri susținute în Europa și Statele Unite, Dragos are la activ o mulțime de concerte, a apărut în țară alături de Orchestra Națională Radio și Filarmonica Transilvania, s-a scris despre el în Classical Guitar Magazine, Acoustic Guitar Magazine, și din 2021 face parte din Austin Guitar Quartet, care, alături de Los Angeles Guitar Quartet, Texas Guitar Quartet și Corul Conspirare au fost nominalizați la Premiile Grammy pentru albumul lor The Singing Guitar.

Cât despre Alexandru Tomescu, de la acel prețios Premiu Paganini de la Genova, 1995, sau cele 2 premii din 1999, la concursruile Marguerite Long-Jacques Thibaud și Concursul Enescu, a cântat pe toate continentele, cu dirijori importanți – Kurt Masur, Valery Gergiev, Vasili Petrenko, alături de pianiști precum Valentina Lisitsa sau Eduard Kunz, în săli ca Filarmonica din Berlin ,Carnegie Hall, Concertgebouw, Theatre de Champs Elysee. Înregistrările sale printre care amintesc concertele de la Moscova, cele 3 albume cu Romanian Piano Trio – alături de Horia Mihail pian și Răzvan Suma vlc, discurile Simply Mozart sau cel cu cvartetul ieșean Ad libitum pe toate le găsiți dacă veniți la următoarele concerte, 5 iulie la GHIMEȘ-FĂGET, JUDEȚUL BACĂU, 6 IULIE la Biserica neagră din Brașov, 7 IULIE la Muzeul Național Brukenthal din SIBIU, 8 IULIE la Catedrala Reformată Luterană din SEBEȘ, ALBA, 10 IULIE Parcul Coloanei fără sfârșit TÂRGU JIU, JUDEȚUL GORJ, iar turneul va culmina pe 12 iulie la Catedrala Sf Iosif și pe 13 la Sala Radio din București, iar pe 16 iulie la Cabana Caraiman din Bucegi. Este o ocazie ratră de a asculta acest repertoriu atât de frumos și dificil cântat pe viu, profitați,

#fondurile vor fi donate tinerilor pentru a avea acces la educație și viață, timp de 1an de zile, în România

Conectati la #muzică! Conectati la #Viitor! #Conectați la #FapteBune!– astfel și-au dorit să fie turneul Stradivarius 2022 Alexandru Tomescu și Dragoș Ilie, un turneu al libertății și al Păcii. Strălucire și delicatețe, suplețe, virtuozitate și sensibilitate, cei doi artiști ne dăruiesc un spectacol rar și înalțător, la care sperăm să ajungeți cât mai mulți dintre dvs.