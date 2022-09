Iași: Începe noua stagiune 2022-2023 a Operei din Iași. Vremea schimbătoare mută spectacolul „Magia serii în sunet și lumină” duminică, 11 septembrie, de la ora 20.00, pe Esplanada Palatului Culturii

Prima informație despre stagiunea 2022-2023 a Operei Naționale Române din Iași este invitația la Spectacolul grandios pregătit inițial în fața Palatului Culturii sâmbătă, 10 septembrie și reprogramat pentru duminică 11, de la aceeași oră, 20.00.

„Magia serii în sunet și lumină”, reprezentație grandioasă în aer liber ajunsă la a XI-a ediție, atrage mii de spectatori în fiecare an și va aduce pe scenă 24 de titluri, sub bagheta maestrului Jin Wang (la final, gasiți CV-ul său artistic).

Participă majoritatea artiștilor Operei, cărora li se alătură invitați precum baritonul Relu George Proca, tenorul Andrei Apreotesei sau eleva de 16 ani de la Colegiul Național de Artă Octav Băncilă, Noemi Onucu, una dintre cele mai tinere voci care apare într-o Gală de operă din România. (De amintit aici că Opera din Iași încurajează foarte tinerii artiști și în musicalul Sunetul muzicii, care prin natura sa are în distribuție copii și tineri, de asemenea invită elevii de la secția Coregrafie a Colegiului Băncilă în spectacolele de balet și administrează un redutabil cor de copii, Juniorii Operei).

„Va fi o sărbătoare a artei și culturii, care va deschide larg porțile celei de-a 66-a stagiuni din istoria teatrului liric ieșean” a declarat managerul interimar al Operei Naționale Române din Iași, Andrei Fermeșanu.

Opera ieșeană mai are pe afiș în luna septembrie următoarele spectacole: tot duminică, 11 septembrie de la ora 11.00, baletul pentru copii „Zâna păpușilor” de Josef Bayer.

Peste o săptămână, pe 18 septembrie, urmează opera „Pescuitorii de perle” de Georges Bizet – în rolurile principale soprana Cristina Grigoraș, tenorul Andrei Fermeșanu (debut în rolul Nadir) și baritonii Alexandru Constantin și Ivan Dikusar.

Pentru spectacolul „Carmen” din 21 și 22 septembrie este anunțată revenirea pe scena ieșeană a marii mezzosoprane Ramona Zaharia, care se bucură de triumf peste tot în lume cu acest titlu (21 iulie la Ljubljana, 27 iulie la al 13-lea Festival Internațional de Operă Istanbul, 27 august la Hagen, ca să menționăm doar cele mai noi apariții dintr-un șir lung început în urmă cu zece ani și care, dacă nu ar fi apărut pandemia, ar fi dus-o pe marea scenă de la Metropolitan în octombrie 2020. Dar va veni și rândul MET-ului să cadă sub magia ei, mai ales că s-a mai întâmplat și cu alt titlu (o mică bibliografie pentru dvs, http://opera-charm.com/ramona-zaharia-when-you-step-on-this-stage-you-not-only-receive-approval-but-also-long-applause-from-the-audience-for-me-this-a-dream-come-true/?fbclid=IwAR3YUqXreyR3G1L94qOo1roHthwbFD66TB0IYxL91RGriAyjB__waf4WHfs)

Ultimul eveniment din septembrie 2022 susținut de Opera Iași este „Recitalul de toamnă”, pe data de 25, cu începere de la ora 18:30, în Sala „Henri Coandă” a Palatului Culturii.

După o vară cu puțină vacanță și multe pregătiri, publicul așteaptă desigur cu multă nerăbdare reluarea premierelor de la finalul stagiunii trecute, nu doar Pescuitorii de perle de Georges Bizet, ci și Bal mascat și Trubadurul de Giuseppe Verdi, sau spectacolul de teatru-dans readus în 2022 pe scena Operei, D-ale Carnavalului de Ion Tugearu, după I.L. Caragiale.

Opera Trubadurul de Giuseppe Verdi, prezentată în stagiunea 2021-2022 în variantă de concert

Directorul interimar al Operei ieșene, tenorul Andrei Fermeșanu, a prezentat în conferința de presă din 8 septembrie una dintre cele mai importante premiere ale noii stagiuni, opera Trubadurul, care revine pe scena ieșeană după cele două montări din 1961 și 1983. Titlul va fi onorat după același model, cu două spectacole și două distribuții diferite, din care prima va avea invitați artiști români consacrați pe scenele internaționale.

Dirijorul austriac Jin Wang este născut în China și face săli sold-out oriunde apare. El a venit prima oară în România în urmă cu mulți ani, la București. La Iași a dirijat prima oară în luna mai 2022, în opera Don Giovanni de W. A. Mozart. El aduce la Iași o mare tradiție a baghetei, preluată, după Conservatorul Central din Beijing, de la marii profesori de la Universitatea din Viena, Karl Österreicher, Leopold Hager, Zubin Mehta și Leonard Bernstein. Jin Wang a fost asistentul maeștrilor Peter Eötvös și Vaclav Neumann.

Dintre cele opt mari premii câștigate în Europa, fac parte ”Prague Spring” din Cehia (Rafael Kubelik), ”Malko” din Copenhaga și ”Toscanini” de la Parma.

Jin Wang a dirijat peste 100 de orchestre, Oslo Philharmonic (STRAUSS ”A Hero´s Life”, STRAVINSKY ”Petrouchka”…), the Swedish National Orchestra Gothenborg (”Vienna 1900” Festival, MAHLER Symphonies, SCHÖNBERG ”Erwartung”…), the Swedish National Radio Symphonic (Chief Conductor: Esa-Pekka Salonen), the Helsinki Philharmonic, the Radio Symphonic Berlin (RIAS), the Prague Radio Symphonic (Asia tour…), the Royal Liverpool Philharmonic, the Toscanini Orchestra in Italy etc.

Dintre orchestrele mari asiatice la care a fost invitat fac parte ”Yomiuri” Symphonic Orchestra din Tokyo, the Seoul Philharmonic, the Singapore Symphonic, the Taiwan National Symphonic, the China Philharmonic in Beijing etc. A dirijat turneul european al National Taiwan Symphony Orchestra și a organizat mai multe turnee în China.

Cu repertoriul său simfonic imens și carisma sa, fascinează întotdeauna publicul, care este întotdeauna sensibil la rafinamentul stilistic, abilitățile tehnice care îl ajută să transfere înțelesul adânc al muzicii.

In CV-ul său, la capitolul Operă, se menționează cu modestie că a fost invitat la multe teatre de operă din Europa și China. Dar puteți găsi nenumărate mărturii ale succeselor sale de la Opera Finlandeză cu opere de MOZART (”Così fan tutte”, ”Figaro”…), la Opera din Malmö sau de la Komische Oper Berlin, unde a fost prim dirijor timp de trei stagiuni.

Jin Wang este primul dirijor chinez care a devenit Director Muzical General în Germania, la Opera din Würzburg, unde a realizat importante proiecte de colaborare cu Academia de Muzică, pentru lucrări monumentale precum Simfonia a II-a de Mahler sau Simfonia a IX-a de Bruckner.

Împreună cu Societatea WAGNER din Würzburg a organizat Gale de operă wagneriană la care au fost invitați artiști mari de la Bayreuth, gale care au ajuns și pe scena Filarmonicii din Berlin.

Jin Wang este de asemenea primul dirijor asiatic care a devenit profesor de dirijat și orchestră în Europa, la Academia Regală de Muzică din Stockholm. A fost profesor invitat la Universitățile de Muzică din Gothenburg și Stockholm și face parte din juriile unor concursuri ca “Gregorz Fitelberg” din Polonia și “Jorma Panula” din Finlanda.