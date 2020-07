Radio România coordonează proiectul Erasmus+ RTV

Societatea Română de Radiodifuziune este coordonatorul proiectului Erasmus+ ce urmăreşte dezvoltarea competenţelor cheie în domeniul media, în mod special pentru producţia de conţinut pentru Radio, Film şi Televiziune: RTV – Key Competences in Media production for Radio, Film and Television.

47% din populaţia Uniunii Europene nu are abilităţi digitale, în timp ce în viitorul apropiat 90 % dintre locurile de muncă vor cere un anumit nivel de abilităţi digitale. Obiectivul proiectului constă în adaptarea şi pregătirea profesioniştilor de azi şi a celor de mâine la mediul online şi pregăteşte tranziţia spre digital a producţiei media pentru Radio, Film şi Televiziune.

Proiectul RTV – Key Competences in Media production for Radio, Film and Television este finanţat de Comisia Europeană prin programul Erasmus+, acţiunea Ka2, şi se desfăşoară pe parcursul a doi ani, octombrie 2019 – octombrie 2021. SRR a pus bazele unui parteneriat solid, cu parteneri europeni cu expertiză variată şi solidă, organizaţii cu renume european. Astfel alături de Radio România, Colegiul Tehnic Media din Bucureşti – o instituţie aparte care formează viitori profesionişti în domeniul media, are un rol deosebit prin expertiza pe care deja o deţine. Elevii colegiului vor beneficia în foarte mare măsură de rezultatele obţinute în cadrul parteneriatului şi vor fi implicaţi activ în realizarea unor tutoriale video, ca parte a unei metodologii pentru funcţionarea unui Laborator de Producţie Media: Radio, Film şi Televiziune.

Universitatea Lumiere Lyon 2 din Franţa, de Ştiinţe Sociale şi Umaniste, are legături puternice în lumea academică europeană. Institutul de Comunicare din cadrul universităţii formează viitori jurnalişti şi experţi ai acestui institut, dar şi ai Laboratorului pentru Educaţie, Cultură şi Politică şi vor fi implicaţi activ în implementarea proiectului.

Asociaţia Culturală Pixel din Florenţa – Italia, cu o experienţă de 20 de ani în domeniul formării şi educaţiei, organizează diferite evenimente în domeniul educaţiei la nivel european, cu implicare unor universităţi şi instituţii de prestigiu.

De rezultatele proiectului vor beneficia tineri de liceu, de la Colegiul Media, specialişti in domeniul media din ţările partenere, dar şi din alte ţări, prin realizarea unor ghiduri, metodologii şi platforme care vor fi diseminate în rândul specialiştilor din România, din ţările partenere, dar şi în întreaga Uniune Europeană. În cadrul proiectului vor fi organizate evenimente locale de diseminare, activităţi de pilotare şi testare cu 50 de elevi de la Colegiul Tehnic Media, întâlniri transnaţionale de management de proiect, un curs de formare pentru specialişti în domeniul Media, vor fi produse ghiduri despre utilizarea unor noi tehnologii în radio, film şi televiziune şi va fi realizată o platformă cu resurse educaţionale deschise ce va putea fi accesată de toţi cei interesaţi de crearea de conţinut media utilizând noi competenţe digitale. De asemenea elevi ai Colegiului Tehnic Media vor lua parte la activităţi de e-learning dedicate producţiei media, ceea ce mai ales în contextul pandemiei de COVID-19 este un câştig, prin implicarea unor experţi şi specialişti din mai multe ţări în pregătirea conţinutului pe care aceştia îl vor parcurge. Începând cu septembrie 2020, SRR şi partenerii din cadrul proiectului vor începe diseminarea unor materiale produse în cadrul parteneriatului, pe website-urile şi reţelele social media ale fiecărui partener.