Workshop educativ în cadrul proiectului „Underground Iași – Istorii redescoperite”

Complexul Muzeal Național „Moldova” Iași derulează, în perioada februarie 2020 – iunie 2021, în parteneriat cu Fornleifastofnun Islands (Institutul de Arheologie din Islanda), proiectul „Underground Iași – Istorii redescoperite”.

În acest context, vineri, 26 februarie 2021, de la ora 13.00, va avea loc workshopul educativ „Archaeological Exhibitions: Challenges of Sharing the Past to Contemporary Public”, care va fi susținut prin intermediul platformei ZOOM.