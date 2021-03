Primul Maraton virtual al îmbrățișărilor” – 21 MARTIE 2021, ZIUA SINDROMULUI DOWN

Și în acest an, un an pandemic, un an al restricțiilor, Fundația Star of Hope Romania trece dincolo de bariere și rămâne alături de copiii și tinerii cu sindrom Down și de ziua lor. 21 Martie 2021, Ziua Internațională a Sindromului Down, Fundația Star of Hope Romania va da startul în premieră unui maraton online, un maraton virtual al îmbrățișărilor, un maraton al gândurilor bune, în semn de solidaritate cu copiii și tinerii care au sindrom Down.

Așadar, vă invităm cu mic cu mare, Duminică, 21 martie 2021, să postați pe pagina de facebook a Fundației Star of Hope Romania (https://www.facebook.com/centrulstarofhope) gândurile dvs, să ne transmiteți îmbrățișările dvs, într-un cuvânt, să fim solidari cu copiii și tinerii cu sindrom Down.

Acțiunea face parte din campania IUBESC SĂ STRÂNG LUMEA LA PIEPT, o campanie dedicată copiilor și tinerilor cu sindrom Down. Prin intermediul acestei campanii ne dorim să aducem în atenție tuturor oamenilor faptul că dizabilitatea nu alege nici timpul, nici locul, nici familia. Dizabilitatea lovește la întâmplare, atât copilul cât și părintele.

Detalii in documentul de mai jos.