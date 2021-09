Festivalul Internațional de Psihanaliză și Film revine la Iași (program)

Festivalul Internațional de Psihanaliză și Film revine la Iași, în perioada 10-12 septembrie 2021

Ediția a II-a: Despre neuitare înainte, în timpul și după Pandemie

O nouă ediție a Festivalului Internațional de Psihanaliză și Film „Ecranul și Divanul” va avea loc în perioada 10-12 septembrie 2021, la Iași, sub genericul „Despre neuitare înainte, în timpul și după Pandemie”.

Invitații speciali ai ediției vor fi Irina-Margareta Nistor (cine-interpret), Andrea Sabaddini (online de la Londra) și Vlad Ivanov (actor). Filmele vor fi proiectate la Ateneul Național din Iași și acompaniate de discuții cu specialiști, terapeuți și psihanaliști, care vor analiza subiectele prezentate prin limbajul universal din cinema, într-un mod liber și creativ.

Printre specialiștii de anul acesta se numără: dr. Andrea Sabbadini, Ilinca Bălaș, Matei Georgescu, Oana Paveliuc, Andreea Chițu, Laura Manu.

„Festivalul de Psihanaliză și Film din acest început de toamnă de la Iași se va concentra pe atât de importanta neuitare, care merge mână-n mână cu recunoștința și lipsa de superficialitate. Aș vrea să deslușim misterul și să găsim leacul ideal prin puterea exemplului din filme și, mai ales, prin personajele lor”, spune Irina-Margareta Nistor, în calitate de director al festivalului.

De asemenea, în a doua zi de festival, sala mare a Ateneului va fi gazda unui concert- lectură, dedicat baritonului Georg Ots, actor și cântăreț de muzică pop și musical, considerat azi drept o adevărată legendă a muzicii din Estonia. Spectacolul, intitulat „Înger întunecat sau demon luminos”, vorbește despre condiția artistului și relația dintre libertate și constrângere într-un regim totalitar, dar mai ales despre forța de caracter și inepuizabilele resurse sufletești ale unui Om pus față în față cu Istoria.

Cu origini din Londra, festivalul este proiecția românească a European Psychoanalytic Film Festival, a cărui scop este acela de a pătrunde în nivelul profund al psihicului uman și de a oferi publicului un moment de reflexie asupra vieții și universului.

Biletele pot fi achiziționate online, de pe www.cinemaiasi.ro sau direct de la casieria Ateneului Național din Iași.

Ediția a II-a a Festivalului de Psihanaliză și Film Ecranul și Divanul se va desfășura la Cinema Ateneu, cu respectarea tuturor normelor de prevenție împotriva răspândirii Covid-19. Detalii despre normele de prevenție: www.ecranulsidivanul.ro sau https://www.facebook.com/FestivalulDePsihanalizaSiFilm.

DESPRE INVITAȚI

Irina-Margareta Nistor (cine-interpret)

Irina-Margareta Nistor, cunoscută drept critic de film, producător de emisiuni TV și radio, profesor de română, traducător, selecționer și director artistic la numeroase festivaluri, a adus în România, în 2012, Festivalul de Psihanaliză și Film „Ecranul și Divanul”.

Pasiunea pentru cinema i-a adus și titlul de „vocea” filmelor din anii 80, odată cu subtitrarea și dublarea a peste 6000 de filme.

Andrea Sabbadini (psihanalist)

Psihanalist britanic, Dr. Andrea Sabbadini este directorul European Psychoanalytic Film Festival, organizat din anul 2001 în Londra, Marea Britanie. Sabbadini este membru al Societății Britanice de Psihanaliză și redactor de film la Jurnalul Internațional de Psihanaliză / International Journal of Psychoanalysis.

Printre cărțile sale se numără Even Paranoids Have Enemies (1998), The Couch and the Silver Screen (2003), Projected Shadows (2007), Moving Images: Psychoanalytic Reflections on Film (2014).

Vlad Ivanov (actor)

Vlad Ivanov este unul dintre cei mai de succes actori români, nu numai în cinematografia autohtonă, ci și în cea internațională. Actor de film, teatru și voce, Vlad Ivanov s-a născut în Botoșani într-o familie de lipoveni. Teatrul l-a atras din copilărie, micile dramatizări din școală, schițele și scenetele provocându-i o „plăcere teribilă”, după cum mărturisește el. A început să studieze actoria în clasa a noua, când a ales să meargă la Școala Populară de Artă din orașul natal. Despre el, profesorul său a scris în catalogul școlii că are „talent extraordinar dublat de muncă, posibil profesionalizare”. Ca actor, Vlad Ivanov a debutat pe scena Teatrului Naţional din Bucureşti în spectacolul Tamerlan cel Mare, în regia lui Victor Ioan Frunză.

Vlad Ivanov a avut roluri în trei dintre filmele prezente în cadrul Festivalului de la Cannes în 2016: Toni Erdmann, (Maren Ade), Bacalaureat (Cristian Mungiu) şi Câini (Bogdan Mirică). A jucat rolul lui Piotr, şeful lui Jim Carrey, în filmul Dark Crimes (2016).

Programul evenimentelor:

Vineri, 10 septembrie 2021

Ora 18.30 – Deschiderea oficială a festivalului

Ora 19.00 – Tea with the Dames – (regia Roger Michell) – PREMIERĂ – AP 12

Psihanalizat de dr. Andrea Sabbadini (on-line de la Londra) și cine-interpretat de Irina-Margareta Nistor.

Sâmbătă, 11 septembrie 2021

Ora 17.00 – Înger întunecat sau demon luminos

Concert-lectură dedicat baritonului Georg Ots – legenda muzicii estoniene

Vlad Ivanov – actor

Cristian Hodrea – bas-bariton

Lelia Serafinceanu – pian

Radu Rădescu – concept, scenariu, visuals

Psihanalizat de Ilinca Bălaș (on-line) și cine-interpretat de Irina-Margareta Nistor

Ora 19.30 – Concertul – Le concert – (regia Radu Mihăileanu) – AG

Psihanalizat de Matei Georgescu (on-line) și cine-interpretat de Irina-Margareta Nistor.

Duminică, 12 septembrie 2021

Ora 14.00 – Deasupra tuturor / UP – animație – 2D, dublat – (regia Pete Docter, Bob

Peterson) Proiecție de film pentru copii – AG

Psihanalizat de Oana Paveliuc (Master Coach NLP, Time Line Therapy&Hipnoterapie) și cine-interpretat de Irina-Margareta Nistor

Ora 17.00 – Scurt-metraje românești despre neuitare:

The insiders – (regia Maria Forrester)

Ecce H… omulețul – (regia Bogdan Mihăilescu)

Glossă – după poezia cu același nume -(regia Călin Grigoriu)

Psihanalizate de dr. Andreea Chițu (on-line) și cine-interpretate de Irina-Margareta Nistor

*intrarea la scurtmetraje este liberă, în limita locurilor disponibile

Ora 19.30 – Un divan à Tunis – (regia Manele Labidi) – PREMIERĂ – AG

Psihanalizat de Laura Manu (on-line din Italia) și cine-interpretat de Irina-Margareta Nistor

Preț bilet filme: 15 lei

Preț bilet concert-lectură: 20 lei

Eveniment organizat de: Ateneul Național din Iași

Partener principal: Artis

Parteneri: Unirea Hotel & SPA, Wink Public Media, Cinema Ateneu, Asociația Studenților Jurnaliști, Sound Logic

Parteneri media: Ziarul de Iași, TVR Iași, Viva FM, Radio România Iași, Movienews.ro, Radio HIT, Zile și Nopți, Radio România Cultural, Inoras.ro.