Cascadele „Șipot” și „Custuri”

„Șipot”

Pădure de foioase, izvoare feruginoase bogate în minerale, popas înspre „piatra Săpânței” (formațiune stâncoasă renumită în Maramureș), pârâul care aduce apele de pe „Platoul Vulcanic Igniș”, numeroase repezișuri, praguri stâncoase, căderi de ape ale unui afluent („Nadoșa”) al râului „Săpânța”, iată „prefețe” la Cascada „Șipot”…

Are circa 10 m, un debit care impresionează primăvara, după cum iese în evidență zona lărgită circular-ovalară/„marmita” de sub cascadă, formată prin eroziunea produsă de căderea apei…

Trebuie spus că producerea așa-numitei energii curate, din surse regenerabile, reunește „virtuți” numite Soare, Apă și vânt cu realitatea potrivit căreia orice dig din albie oprește sau schimbă starea naturală de curgere, iar bazinele de captare se colmatează pe fondul eroziunii accelerate a versanților…

Griguță Sandu /fost inginer silvic (șef de district)/

Ajunsesem, cu o mașină de teren, după un drum „respectabil” ca durată, după care am ales varianta abruptă prin care cobori în aval de cascadă, la firul apei. Acolo, chiar la ultima filmare, am înțeles că Internetul poate să conțină și adevăruri – „Atenție când este umed locul”, primește o completare din parte-mi: „Nu căutați să «înfrângeți» cursul năvalnic al apei, nu desconsiderați fragmentele de dimensiuni și de forme diferite din roci solide, dure, casante, foarte alunecoase, răspândite la suprafață sau «ascunse» în apă”; am făcut-o eu, m-am ales cu o căzătură + un traumatism în zona lombară (pe care doar determinarea și forma fizică mi-au îngăduit „să-l duc pe picioare”)..

+

„Custuri” („Covătari”)

Aproape imediat, aveam drept „inspirație”… un excavator, gândindu-mă, în timp ce-l filmam, la motorul lui hidraulic și la angrenaj, respingând ideea de platformă rotativă și braț de evacuare, deoarece, din cauza loviturii și tensiunii provocate de aceasta, corpul îmi producea hormoni care mi-au tensionat mușchii și au mărit sensibilitatea la orice durere…

Filmând, atunci (21 aprilie 2022), deasupra cascadei „ciuntite”, unul dintre pereții abrupți marginali de înălțime, cu acoperiș vălurit, parte a unui masiv rezultat din lave scurse (întărite), andezite, dacite, riolite, întăresc, prin invitatul meu, faptul că fiecare tip de hidrocentrală, indiferent de capacitatea sa energetică, afectează semnificativ ecosistemele râurilor și produce efecte ireversibile, în ciuda eforturilor ulterioare de remediere a impactului; un curs de apă îndiguit, barat/captat, pierde multe dintre caracteristicile inițiale, nu mai poate fi comparat cu un râu natural care deține habitate sănătoase și ecosisteme funcționale…

Proiect(ul) „Cascadele României”©Nicolae Tomescu

Cascadele „Șipot” și „Custuri”

Realizator: Nicolae Tomescu;

Imagine: Nicolae Tomescu și Liviu Atodiresei

Logistică: Adrian Mihăilescu

Montaj: Alexandru Iurea