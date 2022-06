Proiect(ul) „Cascadele României”©Nicolae Tomescu

Cascada „Fecioara Maria” (FILM)

Imagine, text, voce: Nicolae Tomescu

Montaj: Alexandru Iurea

Pe drumul Lupeni – Herculane, reîntâlneam „Defileul Jiului”,

Târgu Jiu/ocrotitor al trilogiei „Ansamblului Monumental” – compus din „Coloana Infinitului”, stilizare a coloanelor funerare specifice sudului României, „Poarta Sărutului”, cu simbolul regăsit, arată precum „arcul de triumf al vieții asupra morții” și „Masa Tăcerii”, cea dinaintea confruntării în bătălia la care urmează să participe combatanții, concepute și executate, de Brâncuși, întru amintirea soldaților români căzuți în luptele de pe malul Jiului, din timpul Primul Război Mondial/,

Tismana (cu simbolurile artei tradiționale meșteșugărești din mănăstire),

dar și o parte a Parcului Național „Domogled-Valea Cernei” (învecinat, la nord, cu Parcul Național „Retezat”);

toate s-au înlănțuit în privirile mele, iar monolitul încântării s-a așezat peste județele Gorj și Mehedinți…

Prin Baia de Aramă-Brebina-Bratilovu-Mărășești-Stănești-Obârșia Cloșani-Godeanu…-„Motel Dumbrava” (Caraș-Severin), mă îndreptam către două dintre cele mai pline de semnificații cascade din România…

Cascada „Fecioara Maria” nu are anvergura sălbatică a Cascadei „Vânturătoarea” (lipsită de moderație); în cazul amândurora, traseul începe de la podul peste râul „Cerna”/situat chiar la „coada” lacului „Prisaca”/, înainte de a ajunge la „Motel Dumbrava” (când vii dinspre „Băile Herculane” sau, așa cum am făcut-o eu, dinspre județele Hunedoara, Gorj și Mehedinți, circa 1 km după unitatea hotelieră amplasată pe marginea intens circulatului DN67D); după ce treci peste pod, panoul indicator nu lasă loc interpretărilor – se face stânga pe drumeagul care urcă, domol, pe lângă Lacul de acumulare „Băile Herculane”/„Prisaca”/; mi-a fost dat să fiu liniștit pe un traseu care duce înspre cascade; confruntându-mă, deja, cu bursita genunchiului stâng, nu mi-au trebuit decât 40 de minute (inclusiv filmări) pe un drum anunțat „la o medie” de 60 de minute… Deși pare obișnuită atunci când o întrevezi, se dovedește un vis generos balansat către omenire; de la o înălțime de peste 5 m, are două trepte ca două „vârste”; între ele, „Tăul Verde”, un iaz micuț săpat în stâncă, se „mândrește” cu apă rece și limpede (de vreun metru și jumătate adâncime); privind în stânga, către statueta reprezentând-o pe Fecioara Maria, nu vom înțelege dumnezeirea lui Iisus în măsura pe care doar tipul ființei umane pe deplin realizate l-a cunoscut; oricum, Cascada „Fecioara Maria” parcă ar trece în noi pentru eternitate, parcă ar fi o clepsidră uitându-și scurgerea pentru a ne înlătura zbuciumul…