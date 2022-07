30.07, de la 18.10: Bal mascat, două distribuții pentru o premieră de senzație la Opera din Iași, în Univers Muzical cu Daniela Vlad

Sâmbătă 30 iulie 2022, între 18.10 și 20.00 (cu un radiojurnal la ora 19.00 de aprox.15 minute), la Univers Muzical! (pe radioiasi.ro, 96,3/90,8 sau 94,5 MHz FM, 1053 KHz AM)

În sfârșit, vă pot face părtași la un mare eveniment al stagiunii 2021-2022 pentru Opera Națională Română din Iași, cele două premiere cu opera Bal mascat de Giuseppe Verdi, revenită pe scena ieșeană pentru a treia oară (ce simetrie! din 1956, sunt 56 de ani de la înființare!!!). Opera Bal Mascat a fost montată la Iași prima oară în 1965 și a doua oară în 1987. La 35 de ani de la ultima montare, revenirea ei a fost o revelație prin tot ce aduce spectacolul, artiști excepționali, regie, costume, lumini, scenografie, cuvântul cel mai bun pentru a evoca Balul mascat de la Iași este „splendid”. Și a propos de simetrie, istoria operei avea nevoie de o placă turnantă în evoluția ei , iată, ea se înfăptuiește sub ochii noștri!

Ne propunem să ascultăm cele mai importante momente ale lucrării trecând în revistă ambele distribuții, fragmente din conferința de presă și interviuri (la care am mai renunțat, deși sunt copioase, am extras doar informațiile) și sperăm să încăpem cu toate, pentru că această imagine de ansamblu vrem să vă fie far în stagiunea 2022-2023, când vă invităm neapărat la operă, aici unde personaje complicate trăiesc doar pentru câteva ore într-o seară feerică, dar ne lasă amintiri pentru o viață.

Bal mascat face parte din acest final exuberant de stagiune cu încă două premiere, Pescuitorii de Perle și Turandot, care se constituie într-o carte de vizită de cel mai bun augur pentru tânăra și harnica echipă interimară aflată la conducerea Operei în ultimele șapte luni, cu tenorul Andrei Fermeșanu în funcția de director interimar și tenorul Florin Guzgă, coordonator artistic. Aplauze, felicitări și mulțumiri lor, echipei și tuturor invitaților, vă așteptăm cu nerăbdare în noua stagiune!

Sâmbătă, 25 iunie

Gustavo: Ștefan Pop, Renato: Bogdan Baciu, Amelia: Cellia Costea, Ulrica: Andrada Roșu, Oscar: Manuela Barna-Ipate, Silvano: Cezar Ionescu, Samuel: Ștefan Linu, Tom: Teodor Busnea, Judecător/servitorul Ameliei: Ovidiu Manolache

Duminică, 26 iunie

Gustavo: Florin Guzgă, Renato: Șerban Vasile, Amelia: Diana Bucur, Ulrica: Andrada Roșu, Oscar: Cristina Grigoraș, Silvano: Cezar Ionescu, Samuel: Ștefan Linu, Tom: Daniel Mateianu, Judecător/servitorul Ameliei: Ovidiu Manolache

25 iunie 2022, Bal mascat, prima distribuție

26 iunie 2022, Bal mascat a doua distribuție