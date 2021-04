04 aprilie 2021, de la ora 18.10, compozitorul Dan Spînu, invitat la Univers Muzical cu Daniela Vlad

Dan Spînu este compozitor, orchestrator, inginer de sunet, producător, basist şi conf. univ. dr. la Universitatea Naţională de Arte George Enescu din Iaşi. Pentru cei care nu l-au cunoscut, este cel care a creat una din puţinele lucrări de gen şi probabil cea mai amplă lucrare de sinteză din teatrul musical contemporan, musicalul “The One Born from a Tear”, după basmul Făt Frumos din Tei de Mihai Eminescu (Premiul pentru creaţie din partea Uniunii Compozitorilor şi Muzicologilor din România în 2014 şi subiectul tezei sale de doctorat). Regizor muzical la Radio Iaşi între 2001 şi 2008, Dan Spînu este cadru didactic asociat în conservatorul ieşean din 2005 şi apoi titular, a înființat o serie de cursuri în care studenții învață tehnologia muzicală şi producţia midi, cum declară el, “la nivel elementar, cunoştinţe obligatorii astăzi pentru un muzician la începutul carierei musicale”. De altfel, în 2017 apare la editura Eikon volumul său “Tehnologie Muzicală – echipamente şi tehnici pentru sonorizări”, un adevărat tratat care umple un mare gol în literatura de specialitate de limbă română. În afară de fragmentele din musical vom auzi mai multe piese care i-au marcat traseul componistic, iar printre interpreţi se află îndrăgiţii şi regretaţii noştri, actorul Sergiu Tudose şi colegul nostru Valeriu Ştefan.

The One Born From a Tear a avut zece spectacole în cinci ani, aici selecţiuni:

Cele două clupuri realizate în toamna 2020 ale FICS Jazz & Pop Orchestra

