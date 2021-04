Iuliana Beregoi, în direct la Radio Iaşi. Pulsul Zilei cu Cristina Spînu (15.04.2021)

Iuliana Beregoi a lansat astăzi primul sau album, ”Dor de voi”, iar piesa “Ne iubim”, compusă de Irina Rimes împreună cu Alex Cotoi și Adelina Stînga, este primul extras pe single. Este o piesă de dragoste adoloescentină, iar videoclipul, are o tematică oldschool și dezvăluie o poveste de dragoste aflată la început.

Iuliana Beregoi este una dintre cele mai iubite artiste din România, cu mulți fani și în Republica Moldova. Supranumită vocea Generației Z, ea a fost prima artistă adolescentă care a umplut Sala Palatului din București, având două concerte sold out în același an. Pe YouTube, Iuliana are peste 130 de milioane de vizualizări la melodiile lansate încă de la vârsta de 12 ani și peste 100 milioane de vizualizări la vloguri. Iuliana este și actriță, eroina principală a filmulului „LARA – Aribelle și mâna destinului”, si serialului „LARA„, care a ținut cu sufletul la gură o întreagă generație.

Ascultați mai jos interviul realizat de Cristina Spînu cu Laura Beregoi și urmăriți videoclipul piesei “Ne iubim”!

Foto: Facebook – IulianaBeregoiOfficial.