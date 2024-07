Concursul literar transfrontalier „La izvoarele înțelepciunii” – subiect al emisiunii Dialog intercultural de vineri, 19 IULIE a.c., ora 20:30 – cu Dumitru ȘERBAN

În ediția de astăzi a emisiunii noastre, relatăm de la etapa finală a ediției a XXXIV-a a Concursului literar transfrontalier „La izvoarele înțelepciunii”, manifestare desfășurată, la Iași, nu demult, în incinta Filialei „Ion Creangă” a Bibliotecii Județene „Gh. Asachi”.

Ediția de anul acesta a fost consacrată scriitorului Vasile Romanciuc, cel care a fost prezent la eveniment, fiind membru al juriului.

Competiția are ca obiectiv atât susținerea educației tinerilor prin carte și lectură, cât și schimbul de bune practici între elevii de pe cele două maluri ale Prutului. Etapa finală se desfășoară, an de an, la Chișinău și Iași.

Concursul este organizat de către reprezentanții Bibliotecii Județeane „Gh. Asachi” Iași în parteneriat cu cei ai Bibliotecii Naționale pentru Copii „Ion Creangă” din Chișinău.

Ediția de anul acesta a Concursului literar transfrontalier „La izvoarele înțelepciunii” a reunit, în etapa finală, câte zece elevi de liceu din Iași și din Republica Moldova.

Elevii din Republica Moldova au promovat trei etape: locală, raională și republicană. La etapa republicană au fost 67 de participanți, iar zece dintre aceștia au fost prezenți la concursul de la Iași. Cei zece participanți din Republica Moldova sunt din Chișinău, Ştefan Vodă, Hînceşti, Leova, Drochia, Edineț, Călăraşi, Căuşeni, Ungheni.

Întâi de toate, dialogăm cu domnul profesor Adrian Ghicov, șeful Catedrei Limbă și Literatură Română, conf. univ., dr. hab., Universitatea Pedagogică de Stat Ion Creangă, Chișinău. Adrian Ghicov, specialist în Filologie, ne vorbește despre Concursului literar transfrontalier „La izvoarele înțelepciunii”, cu accent pe obiectivele acestuia, amintindu-ne și despre scriitorul Vasile Romanciuc, cel căruia îi este dedicată ediția de anul acesta; Adrian Ghicov ne spune și cum a găsit Iașii, având, aproape de finalul dialogului, pentru fiecare dintre noi un îndemn de lectură.

Juriul a fost format din: conf. univ. dr. habil. Adrian Ghicov (șeful Catedrei de limba și literatura română, Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă” Chișinău), conf. univ. dr. Emanuela Ilie (Facultatea de Litere, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” Iași), scriitorii Claudia Partole și Vasile Romanciuc, Lilia Tcaci (director adjunct, Biblioteca Națională pentru Copii „Ion Creangă” Chișinău).

Concursul a constat în: lectura expresivă a unui text poetic din creația lui Vasile Romanciuc (fiecare concurent a extras aleatoriu un text din mai multe propuse), respectiv interpretarea creativă a textului, cu accent pe motive sau pe starea de spirit a eului liric.

În cele ce urmează, invităm la dialog pe doamna Lilia Tcaci, director adjunct al Bibliotecii Naționale pentru Copii „Ion Creangă” din Chișinău, cea care ne vorbește despre importanța acestui concurs pentru tânăra generație, amintindu-ne și despre participanți.

Stimați prieteni, la ediția de anul acesta a Concursului literar transfrontalier „La izvoarele înțelepciunii”, organizatorii concursului au acordat: 14 mențiuni, două premii III, două prmeii II și două premii I.

Concret, premiul I a fost acordat elevilor: Jomir Nicon, clasa a XI-a, Liceul Teoretic „Aristotel” (Chișinău), originar din satul Petrești, Ungheni și Moruz Agnes, clasa a IX-a C, Colegiul Național „Costache Negruzzi”, Iași; premiul al II-lea a fost obținut de către elevii: Arapan Arina, clasa a X-a, Liceul Teoretic „Mihail Sadoveanu”, Călăraşi și Niță Ioana, clasa a IX-a C, Colegiul Național „Costache Negruzzi”, Iași; primul al III-lea a fost adjudecat de către elevii: Jentimir Bianca, clasa a XI-a, Liceul Teoretic, Gordinești, Edineţ și Mancaș Casian, clasa a IX-a C, Colegiul Național „Costache Negruzzi”, Iași.

În cele ce urmează, o urmărim pe eleva Agnes Moruz; Agnes își exprimă părerea despre eveniment, arătându-se împlinită, în inimă și suflet, de rezultat; imediat după ce aflăm amănunte despre toate acestea, Agnes Moruz ne recită și poezia Cad din litere, poem din creația scriitorului Vasile Romanciuc. Poezia a fost recitată și comentată de către Agnes în fața juriului.

În cele ce urmează, invităm la dialog pe Nicon Jomir de la Liceul Teoretic „Aristotel” din Chișinău, cel care-și exprimă o părere despre concurs, cu accent pe creația lui Vasile Romanciuc.

De menționat că Nicon Jomir a obținut premiul I.

S-a născut la 17 decembrie 1947 în Bădragii Noi, Edineț, județul Hotin. A fost redactor la Radio Moldova, consilier la Uniunea Scriitorilor din Republica Moldova, redactor la editurile „Museum”, „Gh, Asachi”, „Literatura artistică”, „Prut Internațional”. A debut editorial cu placheta Genealogie (1974). Urmează volumele de versuri: Citirea proverbelor, Note de provincial, Un timp fără nume, Îndoiala de sine, Marele pustiu invizibil, Recitirea proverbelor, Olimpul de plastic, Lasă un semn, Cuvântul ne adaugă vedere ș.a. A publicat mai multe cărți de versuri pentru copii. Vasile Romanciuc este membru al Uniunii Scriitorilor din Republica Moldova (1976), membru al Uniunii Scriitorilor din România (1994).

Aflăm, în cele ce urmează, amănunte concrete despre concurs, despre participanți, despre frumusețea Iașilor, dar mai ales despre frumusețea limbii române.

Raportat la cele prezentate, conchidem prin câteva cuvinte scrise de către scriitorul Nicolae Busuioc despre Vasile Romanciuc, cuvinte apărute în textul Recitirea proverbelor, din revista „Dacia literară”, Iași, 2009, nr.1: Ca un veritabil „purtător de cuvânt al tăcerii” poetul Vasile Romanciuc ne oferă subtile variante și nuanțate trimiteri la marea diversitate semantică a cuvântului. La el, tăcerea rostită prin cuvânt ia adesea înfățișarea sentimentelor care „pentru a se face auzite/ nasc liniștea mai întâi”… Acuitățile poetului se întrepătrund cu firele filosofiei vieții, de la simplele ei manifestări la cele mai complicate reacții și simptome… Talent viguros, Vasile Romanciuc știe că literatura, și prin excelență poezia, este o stare de grație, o experiență interioară a ființei, unică și irepetabilă.

