„Pink” (repere biografice)

„Pink” a fost născută drept Alecia Beth Moore, în Doylestown, Pennsylvania/S.U.A./, crescută, mai târziu, în Philadelphia…

Mama (Judith Moore, născută Kugel) provenea dintr-o familie evreiască Ashkenazi; Jim Moore, tatăl ei, avea strămoși irlandezi, germani și englezi; veteranul din Vietnam și asistentă medicală au divorțat, copilăria lui Pink fiind marcată de eveniment și de faptul că-și dorea să devină cântăreață (Madonna, Mary J. Blige, 4 Non Blondes, Janis Joplin, Billy Joel și Whitney Houston au reprezentat modele)…

Adolescenta, unică în felul său, a trecut prin fazele de skateboarder, hip-hopper și gimnastă…

Pink a petrecut câțiva ani pe scena clubului din Philadelphia, interpretând spoturi pentru invitați și cântând pentru spectacole destinate talentor; la vârsta de 13 ani, rugată de un DJ local să cânte pentru grupul său de rap, „Schools of Thought”, era descoperită, la scurt timp, de un producător executiv de discuri și s-a alăturat grupului feminin de R&B, „Choice”; atunci când respectiva condiție nu a mai dat roade, semna cu „LaFace Records”, prefigurându-și cariera solo…

În primăvara anului 2000 lansa „Can’t Take Me Home”; are tendința să participe, efectiv, la scrierea melodiilor; debutul ei a inclus hit-ul „There You Go”, de „Top 10”, certificat ca un single de aur…

„Roz”-ul poate fi considerat „o icoană” în lumea muzicii pop. Spre exemplu, în 2019 a câștigat premiul „Brit” (cunoscut, inițial, sub numele de „BPI Awards”) pentru contribuția remarcabilă la muzica britanică, devenind primul artist non-britanic care a câștigat premiul de la întâia decernare a premiilor „Brit”, în 1977; a fost aleasă înaintea lui Phil Collins, muzician insular care a vândut mai multe discuri și a avut o carieră mai lungă, dar nu a câștigat niciodată competiția…