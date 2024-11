Madonna: „Multor oameni le e teamă să spună ceea ce doresc. De aceea nu primesc ceea ce vor.”

Publicat de nicolaetomescu, 16 august 2021, 06:30

Madonna Louise Ciccone (16 august 1958, Bay City, Michigan, S.U.A.), supranumită „regina muzicii pop”, câștigătoare a șapte premii Grammy, laureată a Globului de Aur (de două ori), și-a lansat albumul de debut în 1983…

După interpretarea memorabilă, la prima ediție MTV Video Music Awards (din 1984), a piesei „Like a Virgin”, a obținut primul loc în Statele Unite și Australia. Albumul, care poartă numele piesei, a ajuns, de asemenea, pe locul 1 în Billboard 200.

Anul următor (1985) juca în Căutând-o pe Susan – pentru care a primit recenzii pozitive.

În 1986, lansase True Blue și determina, pe cale de consecință, hituri nr. 1 în toată lumea. Era nominalizată la premiul Grammy pentru cântecul „Crazy for You”, de pe coloana sonoră a filmului cu același titlu.

În 1987, a jucat în Who‘s That Girl – care era primit cu răceală de critică și public, însă coloana sonoră se dovedește a fi un succes în topuri, melodia „Who‘s That Girl” devenind un hit internațional (turneul a reprezentat un succes comercial și în privința criticii).

În 1988, apărea unul dintre cele mai apreciate albume, „Like a Prayer”, primul videoclip de pe acesta stârnind puternice controverse.

În 1990 juca în Dick Tracy, lansând hitul internațional „Vogue” de pe coloana sonoră a acestuia, iar melodia „Sooner or Later” a primit premiul Oscar pentru „Cel mai bun cântec original”. În același an, pleca în turneul de succes (Blond ambition), care a primit titlul de „cel mai bun turneu al anului” din partea Rolling Stone .

În 1991, a fost lansată prima ei compilație de hituri, The Immaculate Collection, primul single „Justify My Love” fiind interzis pe MTV din cauza conținutului sexual. Își continua cariera de actriță în A League of Their Own, tema muzicală a filmului „This Used to be My Playground” ajungând al zecelea hit al Madonnei ce ocupa locul 1 în topul Billboard Hot 100.

Începând cu 1992, Madonna a explorat și mai mult sexualitatea, lansând o carte intitulată, sugestiv, SEX, un videoclip de pe albumul Erotica, un turneu – The Girlie Show Tour, două thrillere erotice, toate acestea stârnind controverse, critici și scăderi în vânzări.

De pe albumul Bedtime Stories (1994) se evidențiază melodiile „Secret” și „Take a Bow”, aceasta din urmă fiind a 11-a melodie care ajunge pe locul 1 în Billboard Hot 100, cu toate că a ratat top 10 în Marea Britanie. Videoclipul a câștigat premiul MTV VMA pentru „Cel mai bun videoclip al unei artiste” din 1995.

În 1996, Madonna era distribuită în cel mai de succes film al ei, Evita; primea Globul de Aur pentru „Cea mai bună actriță” și premiul Oscar pentru „Cel mai bun cântec original”.

Albumul din 1998 a avut parte de recenzii favorabile, trei premii Grammy și șase MTV Music Awards, ,„Frozen” și „Ray of Light” devenind hituri de top 5 în toată lumea.

În 2000, Madonna ajungea, din nou, în vârful topului Billboard, cu albumul Music și un single cu același titlu. În 2001, s-a întors pe scenă cu Drowned World Tour, unul din cele mai de succes turnee ale anului.

În 2002, primea Zmeura de Aur pentru rolul din Naufragiați și lansa „Die Another Day” (nominalizat la premiile Grammy, dar și la Zmeura de Aur); videoclipul este al doilea cel mai scump videoclip produs vreodată.

În 2003, cântăreața a șocat prin violența și mesajul anti-război din videoclipul „American Life”, de pe albumul omonim; American Life a rămas cel mai slab vândut album din cariera cântăreței.

Confessions on a Dance Floor (2005) a readus-o în atenția publicului, primul single „Hung Up” ajungând pe locul 1 într-un număr record de țări (45) iar albumul a câștigat un premiu Grammy; turneul de promovare a avut încasări record.

Pe 10 martie 2008 a primit recunoaștere din partea Rock and Roll Hall of Fame. În mai 2008, se întorcea cu Hard Candy, care a fost criticat/perceput ca o încercare disperată a Madonnei de a se menține în „îndustrie”...

În iunie 2009, Madonna a fost desemnată, de revista „Forbes”, a treia cea mai „puternică” vedetă… Albumul Celebration a debutat pe locul 1 în Marea Britanie, devenind al 11-lea ei album care ocupa această poziție, fiind la egalitate cu Elvis Presley pentru titlul de a avea cele mai multe albume de un artist solo clasate pe locul 1/depășiți doar de The Beatles… A fost cel mai difuzat artist la radioul britanic în perioada 2000–2010…

Conform IFPI, MDNA a fost al doisprezecelea cel mai bine vândut album al anului 2012 (cu 1,8 milioane de exemplare în întreaga lume)…

Madonna a început (2014) să lucreze pentru cel de-al treisprezecelea ei material discografic (lansat la 6 martie 2015); pe data de 9 septembrie 2015, a început turneul Rebel Heart Tour în susținerea albumului (turneu încheiat în martie 2016, după concerte în America de Nord, Europa, Asia, Australia/după 23 de ani; 82 de reprezentații, încasări de 169,8 milioane de dolari)…

În octombrie 2016, Billboard a numit-o pe Madonna drept Femeia Anului 2016…

În 2018, Madonna anunța că lucrează la al 14-lea album de studio…

În mai 2020 a cântat la „Eurovision Song Contest” (concurs desfășurat la Tel Aviv), având o viziune controversată (artista a inclus în show-ul său doi dansatori purtând steagurile Israelului și Palestinei) + un onorariu de 1.000.000 de dolari…

Feature: Nicolae Tomescu, Redactor-Șef Radio Iași