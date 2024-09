Lucian Boia: „Prezentul este opera trecutului”

Născut în Bucureşti, pe 1 februarie 1944, profesor la Facultatea de Istorie a Universităţii din Bucureşti, preocupat de istoria ideilor şi a imaginarului, s-a remarcat prin lucrări teoretice privitoare la istorie şi la imaginar, deopotrivă prin investigarea, consecventă, a unei largi game de mitologii (de la „viaţa extraterestră” şi „sfârşitul lumii” până la comunism, naţionalism, democraţie); totodată, a adus noi interpretări privitoare la istoria Occidentului, a Franţei, a Germaniei…

Nicolae Tomescu în dialog cu Lucian Boia

Opera sa cuprinde numeroase titluri (apărute în România şi în Franţa), precum şi traduceri (în engleză, germană, în alte limbi)

Istorie şi mit în conştiinţa românească (1997, 2000, 2002, 2006, 2010, 2011) – a stârnit „senzaţie”, a rămas un punct de reper în „redefinirea” istoriei naţionale

Jocul cu trecutul. Istoria între adevăr şi ficţiune (1998, 2002, 2008)

Două secole de mitologie naţională (1999, 2005, 2011)

Mitologia ştiinţifică a comunismului (1999, 2005, 2011)

Sfârşitul lumii. O istorie fără sfârşit (1999, 2007)

Pentru o istorie a imaginarului (2000, 2006)

România, ţară de frontieră a Europei (2002, 2005, 2007)

Mitul democraţiei (2003)

Între înger şi fiară. Mitul omului diferit din Antichitate până în zilele noastre (2004, 2011)

Jules Verne. Paradoxurile unui mit (2005)

Omul şi clima. Teorii, scenarii, psihoze (2005)

Tinereţe fără bătrâneţe. Imaginarul longevităţii din Antichitate până astăzi (2006)

Occidentul. O interpretare istorică (2007)

Napoleon III cel neiubit (2008)

„Germanofilii”. Elita intelectuală românească în anii Primului Război Mondial (2009, 2010)

Franţa, hegemonie sau declin? (2010)

Tragedia Germaniei: 1914–1945 (2010)

Capcanele istoriei. Elita intelectuală românească între 1930 şi 1950 (2011)

Istoriile mele. Eugen Stancu în dialog cu Lucian Boia (2012)

Explorarea imaginară a spaţiului (2012)

De ce este România altfel? (2012)

Eugen Brote (1850–1912). Destinul frânt al unui luptător naţional (2013)

Sfârşitul Occidentului? Spre lumea de mâine (2013)

Balcic. Micul paradis al României Mari (2014)

Primul Război Mondial. Controverse, paradoxuri, reinterpretări (2014)

Dosarele secrete ale agentului Anton. Petru Comarnescu în arhivele Securităţii (2014)

Suveranii României. Monarhia, o soluţie? (2014)

Maria, regina României, Jurnal de rãzboi (3 vol., editor) (2014–2015)

Cum s-a românizat România (2015)

Mihai Eminescu, românul absolut (2015)

Strania istorie a comunismului românesc (2016)

Un joc fără reguli. Despre imprevizibilitatea istoriei (2016)

În jurul Marii Uniri de la 1918. Națiuni, frontiere, minorități (2017)

Cum am trecut prin comunism. Primul sfert de veac (2018)

Cum am trecut prin comunism. Al doilea sfert de veac (2019)

Întrebări fără răspuns (sau cu prea multe răspunsuri) (2019)

Românii şi Europa: O istorie surprinzătoare (2020)

Scurtă istorie a dezastrelor naturale (2020)