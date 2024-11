Vrancea: Un singur corp al SJU Focşani are autorizaţie de securitate la incendiu; restul spitalului nu se supune autorizării

Un singur corp de clădire al Spitalului Judeţean de Urgenţă (SJU) ‘Sf. Pantelimon’ Focşani, cel care adăposteşte Secţia de Boli Infecţioase, are autorizaţie de securitate la incendiu, fiind construit după anul 2000, în timp ce restul clădirilor nu se supun autorizării, potrivit reprezentanţilor unităţii medicale.

‘Corpul central şi majoritatea pavilioanelor adiacente sunt construite înainte de anii ’70. Noi avem mai multe adrese făcute în acest sens. Am primit nişte răspunsuri vis-a-vis de această speţă, că nu trebuie să avem autorizaţie de incendiu. Dar, la corpul spitalului care adăposteşte secţia de Boli Infecţioase, fiind construit după anul 2000, avem autorizaţie de securitate la incendiu. În plus, mai avem autorizaţie pentru o modificare făcută într-un compartiment unde am mutat laboratorul BFT din corpul vechi’, a declarat Viorel Pîsu, inspector PSI în cadrul SJU Focşani.

Potrivit acestuia, unitatea medicală deţine toate echipamentele necesare intervenţiei în cazul unui eventual incendiu.

‘Spitalul Judeţean este prevăzut cu hidranţi interiori. Pe fiecare nivel sunt câte patru guri de evacuare pentru hidranţi. Suntem dotaţi cu stingătoare de incendiu cu pulbere. Pentru corpul central, avem inel de hidranţi exteriori în caz de un incendiu mai vast. Şi la secţiile exterioare, respectiv Psihiatrie, Oftalmologie, ORL, avem hidranţi exteriori şi suntem dotaţi cu stingătoare, conform prevederilor legale. Avem chiar mai multe stingătoare faţă de cât prevede legea’, a precizat Pîsu.

Inspectorul spune că instalaţiile de oxigen din ATI sunt autorizate la rândul lor, iar personalul este instruit cu regularitate.

‘Există o autorizaţie de securitate la incendiu pentru instalaţiile de oxigen de la ATI, pentru că în momentul în care s-a montat acest stocator de oxigen, s-au luat toate autorizaţiile necesare, sunt norme stricte din acest punct de vedere. Oricum, altfel nu se putea monta şi distribui oxigenul. De asemenea, personalul este instruit cu regularitate, iar procedurile sunt puse şi pe site-ul spitalului, de unde pot fi vizualizate şi însuşite de fiecare salariat. Noi facem instructaje lunar, iar la final de an facem testări individuale’, a spus Pîsu.

Luni dimineaţă, la Spitalul Judeţean de Urgenţă din Focşani au venit inspectorii de la ISU Vrancea, care au verificat instalaţiile electrice şi instalaţiile de alimentare cu oxigen din secţia ATI a unităţii spitaliceşti. La acţiune au fost prezenţi şi preşedintele Consiliului Judeţean Vrancea, Cătălin Toma, şi prefectul judeţului, Gheorghiţă Berbece.

