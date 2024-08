Vrancea: SJU vrea să suplimenteze numărul de paturi la ATI pentru pacienţii COVID-19, dar nu găseşte medici

Spitalul Judeţean de Urgenţă (SJU) ‘Sf. Pantelimon’ Focşani are zece paturi de ATI dotate cu tot ce este necesar pentru pacienţii COVID-19, dar nu găseşte medicii necesari pentru a deschide cea de-a doua linie de gardă, a declarat luni, în cadrul unei conferinţe de presă, prefectul judeţului Vrancea, Gheorghiţă Berbece.

La nivelul judeţului Vrancea, la acest moment sunt disponibile 20 de paturi pentru pacienţii COVID-19, zece la Adjud şi zece la Focşani.

‘Avem spitalul Adjud, spital suport COVID-19, cu zece paturi ATI şi SJU Focşani, cu alte zece paturi destinate bolnavilor COVID-19. S-au desfăşurat activităţi continue în scopul identificării şi transferării către unităţilor noastre a medicilor de specialitate ATI. Nu ne putem lăuda cu rezultate foarte bune, pentru că, ştim cu toţii, nu este aşa simplu să găseşti medici de specialitate ATI disponibili transferului. Cu toate acestea, pentru unitatea din Adjud am reuşit să transferăm un medic care să asigure în continuare linia de gardă. La Focşani am putea spune că stăm mai bine, în sensul că avem în acest moment, în aşteptare, alte zece paturi pregătite, cu tot ce înseamnă dotare, cu ventilatoare, linie de gaze medicale, monitoare şi paturi speciale pentru aceşti bolnavi. Am avut numeroase discuţii cu conducerea spitalului şi a secţiei ATI, astfel încât să reuşim să formăm două linii de gardă. Pentru asta ne-ar fi trebuit doi medici suplimentar faţă de cei pe care îi avem. A

m găsit un medic care a fost transferat zilele trecute către Focşani, şi căruia îi asigurăm şi condiţii de cazare şi alte facilităţi. Sperăm să găsim şi al doilea medic pentru a crea cea de-a doua linie de gardă, pentru ca Focşaniul să beneficieze de 20 de paturi ATI. Avem speranţe că se va rezolva’, a declarat prefectul Gheorghiţă Berbece.

Luni, în Vrancea au fost raportaţi 16 pacienţi cu COVID-19 internaţi la ATI, nouă la Focşani şi şapte la Adjud, dintr-un total de 122 care se află în prezent în spital.

În total, 5.469 de vrânceni au fost depistaţi cu noul coronavirus de la începutul pandemiei. Dintre aceştia, 4.312 s-au vindecat, iar alţi 196 au decedat.

(Agerpres/FOTO radioiasi.ro)